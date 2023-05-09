MiLB／劉致榮7局無安打完封勝 獲東方聯盟單周最佳投手

旅美波士頓紅襪隊投手劉致榮台灣時間6日在小聯盟高階2A先發出賽，投出7局無安打完封勝，為台灣旅美球員第2人，也獲選東方聯盟單週最佳投手。

效力美國職棒波士頓紅襪隊投手劉致榮，在台灣時間6日於小聯盟高階2A雙重賽首戰先發，雙重賽採7局制，劉致榮總計用91球投7局，沒被敲出安打，投出6次三振、2次四壞保送，無失分、拿下個人本季第3勝。

劉致榮7局無安打完封勝為旅美生涯目前為止最長投球局數，也是繼江少慶2017年效力克里夫蘭印地安人隊期間，在小聯盟高階1A投出無安打比賽後、旅美台將第2人。

劉致榮好表現獲選小聯盟2A東方聯盟（EasternLeague）單週最佳投手，官網也撰文介紹24歲的劉致榮來自台灣台南，2019年與紅襪隊完成簽約，本季目前為止5場先發出賽，戰績3勝1敗，總計24.2局投出29次三振，防禦率3.65。