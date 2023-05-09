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MLB／吉田正尚奪單周最佳球員 整周0揮空、打擊率4成8

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
吉田正尚獲選美聯單周最佳球員。 法新社
吉田正尚獲選美聯單周最佳球員。 法新社

吉田正尚旅美第一年，今天先收穫第一座獎項，5月第1周的表現，讓他獲選美聯單周最佳球員，不僅單周打擊率高達4成80，還有一項驚人數據是一整周沒有任何1球揮空。

吉田在上周繳出打擊率4成80、上壘率5成19、長打率8成，包括2支全壘打、2支二壘打、貢獻8分打點。

媒體揭露另一項驚人數據，吉田在上周的打席合計面對90球，打擊出去的球有12球形成安打、13球出局、5球界外，以及23球被判好球未出棒、36球壞球、1顆觸身球，也就是說，沒有任何1球是揮棒落空。

吉田是史上第9位拿過單周最佳球員的日籍球員，且是第6位在旅美第一年就拿到，前5人為1995年野茂英雄、2003年松井秀喜、2007年松坂大輔、2018年大谷翔平、2022年鈴木誠也。

松坂大輔 吉田正尚 大谷翔平

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