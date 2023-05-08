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MiLB／高階1A陳聖平單場雙安 李灝宇連5戰有安打

中央社／ 台北8日電
旅美好手陳聖平。聯合報系資料照
旅美好手陳聖平。聯合報系資料照

旅美亞利桑那響尾蛇隊台灣野手陳聖平今天高階1A出賽，單場4打數敲出2支安打、維持好手感；費城人隊高階1A台灣野手李灝宇近況也不錯，連5場出賽敲安。

美國職棒小聯盟高階1A賽事亞利桑那響尾蛇今天與多倫多藍鳥隊交手，響尾蛇隊台灣野手陳聖平今天先發打5棒、守游擊。

陳聖平2局下敲出右外野方向安打，但下一棒打者敲出雙殺打，球隊沒有延續攻勢，響尾蛇隊3局下有攻勢，1人出局後先靠著保送、接連2支安打、高飛犧牲打取得2比0領先，再靠著二壘打拿下第3分，壘上有人時陳聖平適時安打推進攻勢，但球隊沒能再添分數。

陳聖平6局下敲出中外野方向飛球出局，8局下吞下三振，今天總計4打數敲出2支安打吞下1K，近期連5場出賽有安打，賽後打擊率2成40。響尾蛇隊比賽後半段沒能再拿分數，終場以3比5吞敗。

費城人隊高階1A今天與德州遊騎兵隊交手，費城人隊台灣野手李灝宇先發打2棒、指定打擊，1局上敲出三壘方向內野高飛球出局，3局上敲出右外野方向安打，5局上敲出右外野方向飛球出局。

李灝宇7局上敲出左外野方向飛球出局，今天總計4打數敲出1支安打，也是近5場出賽都有安打，賽後打擊率2成59。費城人隊和德州遊騎兵隊團隊都敲出8支安打，費城人隊得分效率較佳，終場以3比2拿勝。

費城人 響尾蛇 陳聖平 李灝宇

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