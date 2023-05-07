MLB／粉絲福利！哈波敲本季首轟 鏡頭帶向鐵粉吉田正尚

紅襪隊今天以7：4擊敗費城人隊，已連15場敲安的日籍打者吉田正尚獲得休兵1天，身為哈波（Bryce Harper）鐵粉的他，賽前收穫哈波的實戰球棒，今天還在現場見證他的本季首轟。

費城人此役雖是先取分的一方，但紅襪在4局扭轉局勢，狄佛斯（Rafael Devers）二壘打、阿洛尤（Christian Arroyo）一壘打各挹注2分打點，塔皮亞（Raimel Tapia）的安打再掃回單局第5分，紅襪自此一路領先。

哈波去年11月進行TJ韌帶置換手術，今天是他歸隊後的第4場出賽，5局下在滿球數時開砲，這發陽春砲狙擊克魯柏（Corey Kluber），連美國轉播單位都將鏡頭轉向吉田，想一睹他看到偶像開轟的反應。

克魯柏先發5局被敲7安打、失3分，拿下本季第2勝；費城人先發投手佛特（Bailey Falter）投3.2局失5分吞敗，本季至今先發7場，戰績是慘澹的0勝6敗、防禦率5.75。