MLB／教士贏球在大螢幕放他的哭臉惹議 克蕭：我不咬餌

道奇、教士正在聖地牙哥進行3連戰，昨天教士以5：2在系列賽旗開得勝後，先因大螢幕打上克蕭（Clayton Kershaw）的哭臉，引起球迷討論是否敗人品，克蕭倒是不上鉤、不參戰，「如果不喜歡，就投好一點吧！」

兩軍對戰近年都頗具話題，昨天更因教士贏球瞬間的大螢幕動畫引起爭議，克蕭扁著嘴加上碩大的淚珠，嘲諷意味十足。

這張迷因來自去年國聯分區系列賽第4戰，第9局海德（Josh Hader）對弗里曼（Freddie Freeman）演出再見三振，教士以5：3擊敗道奇、3勝1敗晉級國聯冠軍賽，克蕭當時被捕捉到的表情。

教士的贏球動畫掀起巨大討論，就有球迷留言：「幫我朋友問一下，教士為此事道歉了嗎？」還有看起來不知道是正經或反串的留言寫著，「我兒子問我『爹地，那是什麼？』我要怎麼教我小孩，那是一個成年人因為輸球在哭？」

教士教頭梅爾文（Bob Melvin）今天被問到此事，完全一頭霧水，不知道大家究竟在討論什麼，也沒看推特，當地媒體笑稱「真是A+的生活態度」。

克蕭則是睿智回應，「我不會咬餌喔！如果不喜歡，那就投好一點，如果今天是我們贏球，我不覺得他們會那麼做。」