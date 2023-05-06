MLB／吉田正尚成功適應大聯盟 偶像哈波也盛讚
紅襪日籍強打吉田正尚，今天將連續安打場次推進至15場，日籍球員第6人。吉田MLB第一個球季狀態極佳，賽前獲得他的偶像、費城人強棒哈波盛讚。
綜合THE ANSWER、中日體育、MLB.jp、日刊體育等日媒報導，紅襪今天以5比3擊敗費城費城人拿下7連勝，吉田成為第6位在大聯盟達成連續15場敲安的日籍球員，目前打擊率來到3成15。
吉田今天首度跟一直以來非常仰慕的費城人強棒哈波（Bryce Harper）同場較勁。哈波賽前受訪談到這位絕佳狀態的日籍大聯盟新人，稱「他（吉田）來到美國，到目前為止取得了十分亮眼的成功」。
身為哈波粉絲的吉田，過去效力日職歐力士時就選用哈波用過的背號34，還把愛犬取名為哈波、愛貓取名為布萊斯，連自己的推特帳號也用哈波姓名首字的BH，甚至還有歐力士隊友直接稱吉田為「哈波桑」。
今天轉播賽事的新英格蘭體育網（NESN）也報導「哈波最大的粉絲今天說不定不在觀眾席，而是坐在對手紅襪的休息區，這個人就是吉田正尚」。
吉田連續15場敲安暫居本季大聯盟之冠。他從日本時間4月21日起連續敲安，今天之前的14場比賽56打數25安4成46打擊率，手感火熱。
尤其在跟多倫多藍鳥4連戰時，吉田從過去在日職對決僅1成15打擊率的藍鳥日籍投手菊池雄星手中敲出本季第5轟等優異表現，受到隊友甚至是對手球隊讚賞。
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