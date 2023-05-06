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MLB／藤浪晉太郎控球大暴走 0.1局3次四壞19球僅4好球

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
藤浪晉太郎今日控球再次大暴走，投19球僅4顆好球，出現3次四壞保送，僅投0.1局就退場。 法新社
藤浪晉太郎今日控球再次大暴走，投19球僅4顆好球，出現3次四壞保送，僅投0.1局就退場。 法新社

運動家隊將藤浪晉太郎從先發調到後援後，表現依舊不穩，今日控球再次大暴走，投19球僅4顆好球，出現3次四壞保送，僅投0.1局就退場，最終丟掉3分，防禦率大增到13.50。

藤浪晉太郎今天在7局下、運動家隊9：5領先皇家隊時登板，前一場1局無失分、2次三振的表現，讓教練團在領先時讓他上場投球，只不過結局不在預想中。

藤浪晉太郎開局連投2次四壞保送，期間只有投出1顆好球，接下來好不容易讓培瑞茲（Salvador Perez）敲出內野飛球出局，面對下名打者卻又是連續4顆壞球，留下1出局、滿壘退場，接替的投手將跑者全部送回來，運動家隊單局丟掉3分，都是藤浪責失。

藤浪晉太郎的問題還是控球，來到大聯盟的第一個球季，這8場出賽有4場先發，合計19.1局雖有18次三振，但也多達19次保送，總計投397球，有217顆好球，另外被敲23支安打，有3支是全壘打。

運動家 培瑞茲 皇家

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