MLB／哈波狂粉！吉田正尚IG、愛犬都滿滿哈波影子

紅襪隊日籍好手吉田正尚今天締造連15場敲安紀錄，更重要的是，對面休息區坐著他的偶像、費城人隊強打哈波（Bryce Harper），這位哈波狂粉不僅過去穿著34號球衣，連自己的狗、IG帳號都有滿滿的哈波影子。

吉田正尚接受The Athletic訪問時表示：「他是個非常棒的打者，揮棒積極又充滿力量，我從他在國民隊還是菜鳥時就在關注，我真的很敬佩他打球的方式。」

吉田正尚在日職時期的「綽號球衣日」，就選擇把自己的名字改成哈波，隊友也都這麼叫他，剛加入歐力士隊時選擇跟哈波相同的34號作為背號，愛犬的名字也取名為哈波，就連Instagram帳號BH_Masataka34，最前面兩個字還是哈波的名字縮寫。

哈波動完韌帶手術後神速復出，也讓兩人今天能夠同場較勁，「我真的很榮幸可以跟他對戰。」吉田正尚說：「我聽說那樣的手術通常需要一年時間才能回來，但他比一般人還要快復出，我之前也受過傷，我知道那需要付出多少努力，我很尊敬這點。」

吉田正尚的哈波狂熱，讓紅襪隊在爭取他加盟時一度擔心被費城人隊攔胡，不過最終以5年9000萬美元的合約簽下這位日本重砲，只不過隊上34號背號因歐提茲（David Ortiz）而退休，吉田正尚穿上7號球衣，也是他在2021年為了7月7日出生的女兒而換穿的背號。