MLB／3冠名教波奇盛讚大谷翔平 「有可能成為GOAT」

天使隊今天在主場展開與遊騎兵隊的3連戰，生涯率兵拿下超過2000勝的遊騎兵教頭波奇（Bruce Bochy），賽前被問到對大谷翔平的評價，盛讚：「他有可能成為史上最偉大球星」。

波奇在大聯盟擔任教頭26季，4度打進世界大賽、3度奪冠，他在2019年球季後一度退休，今年重出江湖執掌遊騎兵兵符，生涯閱人無數，日本媒體也好奇他對大谷的評價。

波奇聽聞問題露出苦笑，「我不知道該怎麼說。」他進一步表示，「是世界上最棒的選手吧！大谷能投、能打、能盜，真的是很神奇的選手，除此之外，我不知道該怎麼形容了，我不知道還有誰比他更好。」

大谷在這波系列賽不會登板投球，今天擔任先發第3棒、指定打擊出賽。