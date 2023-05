MLB／吞K還被罵作弊仔 柯瑞亞淡定回應：聽過更難聽的

昨日白襪隊與雙城隊的比賽,本應在米道頓(Kenyan Middleton)三振柯瑞亞(Carlos Correa)後畫上句點,卻因前者賽後一句「作弊仔」有了番外篇。

太空人隊在2017、2018年爆發近年最嚴重的醜聞,球隊透過電子儀器破解他隊暗號,進而增加勝率。這事件不僅讓他們的世界冠軍蒙上一層灰,也讓包括柯瑞亞在內的成員,至今仍受部分球員厭惡,米道頓便是其中之一。

由於早已做好準備,米道頓利用將近155公里的速球,誘使柯瑞亞揮空吞K後,直言不諱地向記者承認,「我知道會碰上柯瑞亞,而我不喜歡他,所以這蠻酷的。我很喜歡、享受這感覺,我的意思是,他是個作弊仔。」

不過,自案件曝光後屢遭批評的柯瑞亞,早就習以為常,他回應記者:「我聽過更難聽的。」甚至還稱讚起米道頓,「我單純為他表現很好、能照顧家人感到高興,明顯地,他很強勢且持續進步,所以才能為球隊帶來影響力。」

白襪雖然在昨天討回一城,目前在戰績上仍和同區的雙城有段落差,前者以10勝21負位居美聯中區倒數第二,後者則用17勝14負登頂龍頭。

Keynan Middleton: "I knew I was going to face [Carlos] Correa and I don't like him. I enjoyed that."



You don't like him?



"Not even a little bit."



Why is that?



"I mean, he's a cheater."