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MLB／吞K還被罵作弊仔 柯瑞亞淡定回應：聽過更難聽的

聯合新聞網／ 綜合報導
卡洛斯在被三振後，遭對手批評為「作弊仔」。 路透社
卡洛斯在被三振後，遭對手批評為「作弊仔」。 路透社

昨日白襪隊與雙城隊的比賽，本應在米道頓（Kenyan Middleton）三振柯瑞亞（Carlos Correa）後畫上句點，卻因前者賽後一句「作弊仔」有了番外篇。

太空人隊在2017、2018年爆發近年最嚴重的醜聞，球隊透過電子儀器破解他隊暗號，進而增加勝率。這事件不僅讓他們的世界冠軍蒙上一層灰，也讓包括柯瑞亞在內的成員，至今仍受部分球員厭惡，米道頓便是其中之一。

由於早已做好準備，米道頓利用將近155公里的速球，誘使柯瑞亞揮空吞K後，直言不諱地向記者承認，「我知道會碰上柯瑞亞，而我不喜歡他，所以這蠻酷的。我很喜歡、享受這感覺，我的意思是，他是個作弊仔。」

不過，自案件曝光後屢遭批評的柯瑞亞，早就習以為常，他回應記者：「我聽過更難聽的。」甚至還稱讚起米道頓，「我單純為他表現很好、能照顧家人感到高興，明顯地，他很強勢且持續進步，所以才能為球隊帶來影響力。」

白襪雖然在昨天討回一城，目前在戰績上仍和同區的雙城有段落差，前者以10勝21負位居美聯中區倒數第二，後者則用17勝14負登頂龍頭。

MLB 白襪 雙城 柯瑞亞

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