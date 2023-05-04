MLB／先發5局只用44球奪本季首勝 葛蘭基：牛棚表現好

39歲皇家塞揚強投「Z魔神」葛蘭基（Zack Greinke）今繳出5局0失分好投，助皇家以6：0完封金鶯，拿到本季第8勝，也是葛蘭基本季首勝。

葛蘭基只用44球就投完5局，被敲3支安打，送出3次三振，無保送。葛蘭基退場後4位牛棚投手輪番上陣皆未失分，聯手完封金鶯。葛蘭基順利收下本季首勝，賽後防禦率降為5.25。

44球是葛蘭基自2016年4月14日以來，用球數最少的比賽，對此他並沒有多想，「我只是努力為了贏球，今年我們牛棚投得很好，但先發投手卻很掙扎，如果想投更多球，就必須表現得更好。」

皇家本季戰績十分悽慘，今天贏球後戰績8勝23敗，大聯盟倒數第2，只優於6勝25敗的運動家。葛蘭基賽前戰績為0勝4敗，他賽後將首勝歸功於團隊，「守備、打擊和投球都很棒。我很高興能抓到這些出局數，而不是像前幾次出賽一樣。」