快訊

國防部挪特別預算為海巡署採購裝備？ 海委會急澄清

自曝游淑慧請益選士林大同看法 韓國瑜神回：選不贏嫁給王世堅

聽新聞
test
0:00 / 0:00

MLB／先發5局只用44球奪本季首勝 葛蘭基：牛棚表現好

聯合新聞網／ 綜合報導
葛蘭基。 美聯社
葛蘭基。 美聯社

39歲皇家塞揚強投「Z魔神」葛蘭基（Zack Greinke）今繳出5局0失分好投，助皇家以6：0完封金鶯，拿到本季第8勝，也是葛蘭基本季首勝。

葛蘭基只用44球就投完5局，被敲3支安打，送出3次三振，無保送。葛蘭基退場後4位牛棚投手輪番上陣皆未失分，聯手完封金鶯。葛蘭基順利收下本季首勝，賽後防禦率降為5.25。

44球是葛蘭基自2016年4月14日以來，用球數最少的比賽，對此他並沒有多想，「我只是努力為了贏球，今年我們牛棚投得很好，但先發投手卻很掙扎，如果想投更多球，就必須表現得更好。」

皇家本季戰績十分悽慘，今天贏球後戰績8勝23敗，大聯盟倒數第2，只優於6勝25敗的運動家。葛蘭基賽前戰績為0勝4敗，他賽後將首勝歸功於團隊，「守備、打擊和投球都很棒。我很高興能抓到這些出局數，而不是像前幾次出賽一樣。」

Zack Greinke

相關新聞

MLB／先發5局只用44球奪本季首勝 葛蘭基：牛棚表現好

39歲皇家塞揚強投「Z魔神」葛蘭基（Zack Greinke）今繳出5局0失分好投，助皇家以6：0完封金鶯，拿到本季第8勝，也是葛蘭基本季首勝。 葛蘭基只用44球就投完5局，被敲3支安打，送出3

MLB／熟悉的主場最對味 歐蘇納生涯200轟打爆馬林魚

勇士隊今天作客馬林魚隊打線大爆發，整場比賽海灌14分。其中曾效力馬林魚五年的歐蘇納(Marcell Ozuna)更是雙喜臨門，不只球隊以14：6大勝，更在熟悉的主場一口氣用雙響炮達陣生涯第200轟，全

MLB／吉田正尚連13場敲安 美球迷稱讚：日本版邦茲

日籍球星吉田正尚手感熱得發燙！今天在紅襪8：3擊敗藍鳥的比賽中他再度繳出兩支安打，將個人連續安打場次延續到13場，這是本季全大聯盟最長的連續安打紀錄，讓他的打擊率重回三成，火燙的球棒也讓美國球迷興奮稱

MLB／法蘭柯「甩球」又「甩棒」 華麗個人秀助光芒閃瞎海盜

聯盟龍頭光芒隊持續在主場迎戰國聯戰績第二的海盜隊，靠著新生代王牌麥克納漢(Shane McClanahan)六局失一分外帶9張老K的帶領下，以8：1輕鬆寫意拿下勝利，也確定贏下這個系列賽。除了麥克納漢

MLB／獲頒WBC獎座 張育成：我們讓世界都看見了

美國職業棒球大聯盟（MLB）波士頓紅襪隊台灣好手張育成今天與日籍隊友吉田正尚一起獲頒WBC獎座，張育成也在個人社群媒體說...

MiLB／潘文輝小聯盟初先發 4局無失分飆155公里火球

美職小聯盟費城人隊1A的火球男好手潘文輝今天職業生涯初先發，主投4局僅被敲出2支安打，送出4次三振，防禦率仍維持在0，最...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦