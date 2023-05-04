MLB／獲頒WBC獎座 張育成：我們讓世界都看見了

紅襪隊台灣好手張育成今天與日籍隊友吉田正尚一起獲頒WBC獎座，張育成也在個人社群媒體說：「這次我們讓世界都看見了。」

張育成日前手感逐漸升溫時，揮棒造成左手鉤骨骨折，進傷兵名單，目前已完成手術，預計休息約6週；張育成之前接受美國媒體訪問時坦言，這時機點受傷很痛苦，是很大打擊。

紅襪（Boston Red Sox）對戰多倫多藍鳥隊（Toronto Blue Jays）前，舉辦世界棒球經典賽（WBC）頒獎儀式，獲選為最佳一壘手的張育成與獲選為最佳外野手的吉田正尚一起受獎。

張育成隨後在個人社群媒體開心分享照片表示，這份榮耀要再次歸功國家隊、工作人員及幫大家加油的球迷。

至於目前傷勢，張育成說，謝謝大家關心慰問，他都有收到，也很努力每天復健，但復健路緩慢，難免心急想回場上，但有家人視訊陪伴，心靈上真是很重要幫助。

紅襪賽前隊也舉行亞太裔傳統月相關活動，包括舞龍舞獅、日本大鼓及韓國K-Pop舞蹈表演等。