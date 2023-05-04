MLB／孟西再見滿貫砲轟垮費城人 哈波復出第二戰就猛打賞

道奇隊三壘手孟西（Max Muncy）開季至今砲火凶猛，今天對費城人隊之戰9局下轟出再見滿貫砲，本季第12轟幫助道奇10：6獲勝，也是最近6連勝，繼續在國聯西區保持領先。

道奇打完前8局6：5領先，9局上被追平比數，孟西前4次打擊掛零、吞下2K，9局下滿壘時面對生涯397救援、擁有4座國聯救援王的金布洛爾（Craig Kimbrel），轟出右外野方向353英尺滿貫砲，幫助道奇在主場3連戰橫掃費城人。

GRAND SLAM. WALK-OFF. MAX MUNCY. pic.twitter.com/50ekZiteYI — Los Angeles Dodgers (@Dodgers) 2023年5月3日

孟西在道奇對陣費城人的比賽中擊出再見滿貫砲，幫助球隊在主場橫掃費城人奪下六連勝。 美聯社

道奇最近主場6戰KO紅雀、費城人，孟西成為大聯盟首位12轟打者，在國聯領先大都會隊阿隆索（Pete Alonso）、小熊隊威斯頓（Patrick Wisdom）1轟，美聯排名第一是紅襪隊狄佛斯（Rafael Devers）10轟。

孟西也是2010年5月6日伊西爾（Andre Ethier）之後，道奇近13季首位締造再見滿貫砲紀錄的球員，

哈波復出第二戰就有猛打賞表現。 路透社

道奇對費城人3場比賽得分都達二位數，一共攻下36分；費城人重砲哈波（Bryce Harper）昨天傷癒復出，首戰4打數掛零、吞下3K，今天3打數3安打、被保送兩次、跑回兩分，也是全場唯一3安猛打的球員，費城人仍吞4連敗。