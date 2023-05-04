MLB／大谷翔平5局狂飆13K 「100轟+500K」達陣史上第二人

連休2天的大谷翔平充飽電，雖然今天控球亂飄，但也投出追平生涯最多的單場13次三振，一舉達成生涯500K，成為史上第二位生涯「100轟、500K」的大聯盟球員，前一人是「棒球之神」貝比魯斯（Babe Ruth）。

天使隊今天對上紅雀隊，大谷翔平擔任先發「第3棒、投手」，開賽連飆2K，但接著被高曼（Nolan Gorman）敲出陽春砲，成為先掉分的1方。

天使隊在2局上追平，3局上打者翔平自己打回超前分，單局攻下2分取得領先後，投手大谷卻又自己花光，4局下單局被敲出3支安打，丟掉3分裡包括卡森（Dylan Carlson）的2分砲。

大谷翔平最終投完5局、用97球退場休息，被敲5支安打丟掉4分，15個出局數投出多達13次三振，唯二例外是滾地球出局、盜壘阻殺，雖然帳面上只有1次四壞、1次觸身球，但過程中好壞球偏差明顯，還有2次暴投，退場時天使隊以3：4落後，成為敗投候選人。

Shohei Ohtani has EIGHT STRIKEOUTS



It's only the THIRD INNING pic.twitter.com/aqNDI10DAG — Talkin’ Baseball (@TalkinBaseball_) 2023年5月4日

大谷翔平成為史上第4位在5局內投出13次三振的投手，前三人是2012年葛蘭基（Zack Greinke）5局13K、2013年科布（Alex Cobb）4.2局13K、2022年狄葛隆（Jacob deGrom）5局13K。