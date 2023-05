MLB／洋基前強打捕手離開巨人成FA 美媒：有望成大谷隊友

遲至季初才收到巨人隊小聯盟約的洋基前重砲捕手桑契斯(Gary Sanchez),由於成績持續低迷,看不到升上大聯盟機會,稍早宣布行使逃脫權、離開巨人成為自由球員。

作為捕手,桑契斯擁有強大的長打能力,甫進聯盟時為洋基隊農場頂級新秀,2016年首個完整賽季就一鳴驚人敲出20支全壘打,最後在該年新人王獎項排行第二,僅輸給當時效力老虎隊的右投富爾默(Michael Fulmer)。

往後幾年桑契斯維持巨砲本色,分別在2017、2019年敲出超過30轟,這兩年都入選明星賽。然而桑契斯缺點非常明顯,幾乎窮的只剩全壘打,打擊率屢屢在兩成上下徘徊,再加上2018年的肩膀傷勢影響了他本就不佳的守備能力,讓洋基去年決定與這位大砲捕手分手,將他和烏謝拉(Gio Urshela)打包交易至雙城隊。

前往明尼蘇達後,桑契斯保持過往特色,揮出16轟的同時,打擊率仍僅兩成出頭,而這成績無法說服球隊與他續約。今年春天,桑契斯一度乏人問津,直到四月初方與巨人簽下小聯盟合約,並設有逃脫條款,雙方約定若在5月1號前未能升至大聯盟,他可以跳出合約成為自由球員。

由於桑契斯本季在3A僅繳出0.164的打擊率,還在69個打席吞下19K,巨人自然沒有升他上大聯盟的理由,也讓他選擇離開球隊另求發展。

至於桑契斯的可能下家,據《CBS Sports》認為,目前傷了兩名主戰捕手的天使隊是最佳去處,且總教練尼文(Phil Nevin)過往曾在洋基與他共事過,因此有機會成為桑契斯東山再起之處。

The Giants have released Gary Sanchez, the team announced.



Sanchez opted out of his minor-league deal after he wasn't added to the 40-man roster by the May 1st deadline. pic.twitter.com/f4csgW0Czr