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MLB／洋基前強打捕手離開巨人成FA 美媒：有望成大谷隊友

聯合新聞網／ 綜合報導
桑契斯本季還未登上大聯盟過。 美聯社
桑契斯本季還未登上大聯盟過。 美聯社

遲至季初才收到巨人隊小聯盟約的洋基前重砲捕手桑契斯（Gary Sanchez），由於成績持續低迷，看不到升上大聯盟機會，稍早宣布行使逃脫權、離開巨人成為自由球員。

作為捕手，桑契斯擁有強大的長打能力，甫進聯盟時為洋基隊農場頂級新秀，2016年首個完整賽季就一鳴驚人敲出20支全壘打，最後在該年新人王獎項排行第二，僅輸給當時效力老虎隊的右投富爾默（Michael Fulmer）。

往後幾年桑契斯維持巨砲本色，分別在2017、2019年敲出超過30轟，這兩年都入選明星賽。然而桑契斯缺點非常明顯，幾乎窮的只剩全壘打，打擊率屢屢在兩成上下徘徊，再加上2018年的肩膀傷勢影響了他本就不佳的守備能力，讓洋基去年決定與這位大砲捕手分手，將他和烏謝拉（Gio Urshela）打包交易至雙城隊。

前往明尼蘇達後，桑契斯保持過往特色，揮出16轟的同時，打擊率仍僅兩成出頭，而這成績無法說服球隊與他續約。今年春天，桑契斯一度乏人問津，直到四月初方與巨人簽下小聯盟合約，並設有逃脫條款，雙方約定若在5月1號前未能升至大聯盟，他可以跳出合約成為自由球員。

由於桑契斯本季在3A僅繳出0.164的打擊率，還在69個打席吞下19K，巨人自然沒有升他上大聯盟的理由，也讓他選擇離開球隊另求發展。

至於桑契斯的可能下家，據《CBS Sports》認為，目前傷了兩名主戰捕手的天使隊是最佳去處，且總教練尼文（Phil Nevin）過往曾在洋基與他共事過，因此有機會成為桑契斯東山再起之處。

MLB 洋基 雙城 巨人

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