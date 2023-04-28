快訊

年年換iPhone移機不累嗎？網一面倒苦哀這App「重新認證」才是悲劇

相依為命！18歲孝孫考駕照打工自撞身亡 嬤急診室哭癱

饗饗、旭集訂位要收訂金！每人500元6月上路！

MLB／賈吉臀部緊繃退場要休數日 讓洋基王牌柯爾第5勝失焦

聯合新聞網／ 綜合報導
賈吉。 美聯社
賈吉。 美聯社

「法官」賈吉（Aaron Judge）今日面對遊騎兵隊的比賽，因右臀不適提前退場，洋基仍在王牌柯爾（Gerrit Cole）6.2局8K失2分好投帶領下，以4：2搶下勝利，但媒體關注焦點還是在賈吉身上。

賈吉今天前2次打席都吞下三振，4局下就因右臀不適被換下場。賈吉賽後表示，「直到最後兩次揮棒，我才感覺到緊繃。教練團認為我最好趕快退場，休息幾天後看狀況如何，再決定是否回到球場。」

2局上洋基靠著勒梅休（DJ LeMahieu）的陽春砲先馳得點，下一棒托瑞斯（Gleyber Torres）接著擊出背靠背全壘打，洋基該局還進占滿壘，大物游擊手沃爾普（Anthony Volpe）敲出安打，取得3：0領先。

投球方面，洋基王牌柯爾前5局威風八面，但第六局遭遇亂流被攻占滿壘。遊騎兵海姆（Jonah Heim）先打出滾地球送回1分，下一棒杜蘭（Ezequiel Durán）再擊出內野安打，得到第2分。

洋基牛棚金恩（Michael King）接棒後未失分，加上捕手崔維諾（Jose Trevino）9局上再補一發陽春砲，終場就以4：2獲勝，柯爾拿下本季第5勝，並列美聯勝投王，防禦率升至1.11。

金恩

相關新聞

MLB／只差幾呎…大谷差點完全打擊 6局失5分仍奪第4勝

只差了大約10呎，大谷翔平就要成就歷史，今天面對運動家隊先發6局失5分，打擊上依序出現一壘打、二壘打、三壘打，8局下的打...

MLB／張育成守備數據高居聯盟第2 美媒分析紅襪艱難處境

台灣好手張育成因左手鉤狀骨骨折，預計缺席6周。美國媒體《Boston.com》撰文分析，張育成最大優點是守備，他的缺陣會讓紅襪游擊防區出現難題。 該報導指出，張育成經歷開季打擊低潮後，近期狀態回

MLB／大谷翔平第4局爆5分怎麼了？總教練：他也是人

大谷翔平今天遭遇「1局爆」，第4局的保送連發因兩支全壘打付出代價，天使最終8：7擊敗運動家隊，讓先發6局失5分的大谷仍然...

MLB／大谷擦身完全打擊 隊友要他去重訓、教頭嘆可惜

大谷翔平今天先發6局失5分，成為天使以8：7擊敗運動家隊之戰的勝利投手，還差一點就要寫下完全打擊，第8局掃向中外野的小白...

MiLB／劉致榮5局8K無失分 18次讓對手揮空

效力紅襪隊2A的台灣好手劉致榮揮別前一戰陰影，今天對上老虎隊2A繳出5局無失分、8次三振的好投，全場更18次讓對手揮棒落...

MLB／賈吉臀部緊繃退場要休數日 讓洋基王牌柯爾第5勝失焦

「法官」賈吉（Aaron Judge）今日面對遊騎兵隊的比賽，因右臀不適提前退場，洋基仍在王牌柯爾（Gerrit Cole）6.2局8K失2分好投帶領下，以4：2搶下勝利，但媒體關注焦點還是在賈吉身上

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦