MLB／賈吉臀部緊繃退場要休數日 讓洋基王牌柯爾第5勝失焦

「法官」賈吉（Aaron Judge）今日面對遊騎兵隊的比賽，因右臀不適提前退場，洋基仍在王牌柯爾（Gerrit Cole）6.2局8K失2分好投帶領下，以4：2搶下勝利，但媒體關注焦點還是在賈吉身上。

賈吉今天前2次打席都吞下三振，4局下就因右臀不適被換下場。賈吉賽後表示，「直到最後兩次揮棒，我才感覺到緊繃。教練團認為我最好趕快退場，休息幾天後看狀況如何，再決定是否回到球場。」

It appears this is the swing that aggravated Judge's hand that forced him out of the game tonight pic.twitter.com/rMRdKzhts3 — Talkin' Yanks (@TalkinYanks) 2023年4月28日

2局上洋基靠著勒梅休（DJ LeMahieu）的陽春砲先馳得點，下一棒托瑞斯（Gleyber Torres）接著擊出背靠背全壘打，洋基該局還進占滿壘，大物游擊手沃爾普（Anthony Volpe）敲出安打，取得3：0領先。

Volpe knock 👊 pic.twitter.com/dARlpCHxUr — New York Yankees (@Yankees) 2023年4月28日

投球方面，洋基王牌柯爾前5局威風八面，但第六局遭遇亂流被攻占滿壘。遊騎兵海姆（Jonah Heim）先打出滾地球送回1分，下一棒杜蘭（Ezequiel Durán）再擊出內野安打，得到第2分。

洋基牛棚金恩（Michael King）接棒後未失分，加上捕手崔維諾（Jose Trevino）9局上再補一發陽春砲，終場就以4：2獲勝，柯爾拿下本季第5勝，並列美聯勝投王，防禦率升至1.11。