那天台電主管全往26樓衝！為何花蓮強震未導致全台大停電？這要從關鍵的10秒鐘說起

【文／劉煥彥】 本月初花蓮7.2強震，是1999年921大地震以來，台灣經歷規模最大的地震。 但與921不同的是，這次沒有全台大停電，甚至連馬路上紅綠燈都正常供電，讓不少人嘖嘖稱奇。 台灣究竟做對了什麼？或是台電公司做對了什麼？ 擔任台電代理董事長的經濟部政務次長曾文生表示，台電建置的儲能電池在地震第一波衝擊的關鍵十秒鐘發揮作用、日月潭的水力電廠及時從用電轉為發電，加上921地震後全台電塔陸續加固及強化，都是這次花蓮強震下供電依舊正常重要原因。

「如果電網出狀況，台灣產業的損失會很大」

「那天台電所有的主管，全都往台電26樓衝（中央調度中心），就是往調度中心衝，去看電力負載的狀況。」

「因為如果電網出現狀況，台灣產業的損失會很大，所以我們未來會持續改善電網。」

曾文生在本周日（14日）播出的《數字台灣》節目，接受主持人謝金河訪談時，提到了本月3日上午地震時，台電總公司大樓的狀況。

曾文生提到，地震後有不少朋友致電，好奇「這麼大地震，你們連紅綠燈都可以維持供電，到底是發生什麼事？」

根據他的說法，這次全台電網受益於三件事情：

第一，在關鍵的十秒鐘，儲能電池發揮作用

曾文生說明，地震時很多發電機組會跳脫電網以自我保護，造成整體供電下降。供電及用電需要維持相對一樣的水準，變化幅度不能太大，台電內部允許誤差是1.5%。

若供電驟降，使供電及用電的誤差超過1.5%，就會開始低頻卸載，也就是用電戶卸載，亦即過去發生的一些重大停電狀況。

總統蔡英文曾經指示台電，要把儲能設備的容量做到50萬瓩，而且要從預訂時程2025年提前。

而根據曾文生說法，3日地震當天早上，電網頻率出現第一波下降時（可參考下面圖片），儲能電池快速放電，大約51萬瓩，擋住了第一波地震衝擊。

第二，日月潭水力發電機組轉用電為發電

曾文生說明，地震來襲時，整體供電量突然不足，日月潭的抽蓄水力發電設施就把機組用電全部卸掉，讓頻率維持住，結果十分鐘內反轉過來。

「它本來在用電，就變成發電，全部開始發電。」

「在關鍵的十秒鐘，是跑得快的儲能電池，擋住了第一波衝擊。」

「後來（發電）機組陸續解聯，它（日月潭）的抽蓄水力，擋住了第二波的衝擊。」

「這些都跟（台灣）能源轉型的大方向有關，因為要發展再生能源，儲能就是最重要的匹配設備。」

他指出，儲能設備的功能，就是在發電尖峰時存電，發電離峰時放電。

第三，921大地震的教訓

1999年的921大地震後，台電陸續對全台灣的電塔做強固、標準提升及補強。

所以這次在花蓮強震中，沒有一座電塔倒塌，維持南北輸電幹線安全無虞。

這次地震告訴我們，電網結構網狀化是有價值的

曾文生也說明，根據2022年台電提出的十年5000億計畫，最重要的就是提高全台灣電網的韌性，過去是把所有電網串在一起，以增加效率；未來要做的是分散（區域化），可以個別照顧每個電廠的重要負載，還會拉專線至負載較高的地方，例如科學園區，「讓既有線路去穩定民生用電」。

「過去（電網）是做成樹枝狀、魚骨狀，現在要在魚骨下端重新結網，變成網狀的電網結構。」

「這個投資的外部效果，你平常看不到，但這一次地震告訴我們，這個計畫是有價值的。」

本文授權自今周刊，原文見此。

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