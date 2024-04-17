不畏中東戰火逆勢小漲！高盛端出第一季財報淨利成長28％ 2年以來最佳表現

【文/朱偉銓】 華爾街投資銀行巨頭高盛（Goldman Sachs）於4月15日公布2024年第一季財報，高盛憑藉著承銷部門以及交易撮合業務的出色表現，實現自 2021 年以來最高每股盈餘表現，整體獲利也超過華爾街預期，帶動高盛盤前股價上漲超過4%，但近期由於中東以伊戰火，恐慌指數 VIX 飆升，15日標普500 指數下跌 1.2%，那斯達克指數也下跌 1.8%，高盛最後收盤為小漲2.92%。

攤開第一季財報，高盛營收年增 16% 至 142.1 億美元，高於華爾街分析師預期的 129.8 億美元，淨利成長 28% 至 41.3 億美元，ROE 為 14.8%，每股盈餘為11.58 美元，遠高於華爾街預期的 8.56 美元，和去年同期的 8.79 美元相比也成長31.7%，據倫敦證券交易所集團(LSEG)數據顯示，高盛本季的每股盈餘，是自 2021 年第三季以來的最佳表現。

表現優於華爾街預期

高盛執行長蘇德巍 (David Solomon) 在電話會議中表示，高盛擁有收購融資和併購活動的長期潛力，預計今年債務承銷活動將繼續保持穩定水準，也認為憑藉高盛在全球資本市場的長期領導地位，能幫助承銷客戶順利進入市場，隨著市場交易量從 10 年低點回升，高盛將進一步受益。

而從各業務表現來看，高盛今年第一季各業務營收表現全面超出華爾街分析師預期，固定收益、外匯和大宗商品業務 (FICC) 銷售和交易營收年增 10% 至 43.2 億美元，超過市場預期的 36.4 億美元，投資銀行業務營收為 20.9 億美元，高於市場預期的 18.2 億美元，股票銷售業務營收為33.1 億美元，同比年增 9.8%，也超出市場預期的 29.6 億美元。

其中，高盛第一季的諮詢費營收更是年增 24% 至 10.1 億美元，股票承銷營收增加45%，達到 3.7 億美元，債券承銷營收則增加38%，達到6.99 億美元。

但對於近期的總經表現，蘇德巍表示對美國經濟的健康發展持建設性態度，他提到市場原本預期聯準會2024年可能會進行3次降息，但由於近期CPI 數據還是不如市場預期，蘇德巍認為美國股市徘徊在創紀錄水平附近，包括對通貨膨脹、商業房地產市場和全球地緣政治緊張局勢升級的擔憂，種種因素可能會減緩經濟成長，但整體而言，高盛第一季的資產管理規模依然年增 6.6% 達 2.85 兆美元，創歷史紀錄，在財富管理領域，高盛更在本季呈現顯著成長，客戶總資產達到 1.5 兆美元。

蘇德巍語帶保留，他表示美國經濟已被證明具有韌性，並受到多種因素的支持，包括政府支出以及由移民所推動的勞動力成長，儘管市場預期軟著陸，但未來總經表現仍不確定。

大摩下修降息次數

除了高盛外，摩根士丹利 (Morgan Stanley)也放棄聯準會6 月將開始降息的預測，摩根士丹利表示，由於近期通膨數據不佳，將聯準會的首次降息時間預測延後，並將預期降息次數從之前的四次下修至三次。

摩根士丹利依然看好今年美國經濟表現，表示美國強勁的經濟成長主要是由移民激增所貢獻，預估今年第四季國內生產毛額 (GDP) 成長率為 2.3%，2025 年全年成長率為 2.1%，較先前預測高出 0.7%，也預測 Fed 將在 7 月啟動首次降息，預估到 2025 年中期，通膨放緩的趨勢將持續下去，利率也將降至 3.625%左右的水準。

但近期中東局勢混亂，美國10年期公債買氣下降，市場擔憂美債供給過剩，將影響債市，推升政府的借貸成本，並傷害總體經濟，15日美股科技七巨頭(微軟、蘋果、NVIDIA、谷歌母公司Alphabet、亞馬遜、Meta、特斯拉)股價也集體下跌，其中特斯拉更是由於全球裁員消息重跌5.59%，市值一夜蒸發304.33億美元，近期美股即將迎來財報季，全球投資人持續觀望，隨時調整資產配置，聯準會的後續利率政策，將牽動整體市場表現。

本文授權自今周刊，原文見此。

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