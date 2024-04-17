同款衛生紙酷澎便宜4成！「韓國亞馬遜」為何低價出貨 也要拿下台灣市場？

【撰文‧今周刊編輯】

素有「韓國亞馬遜」之稱的酷澎，挾華爾街資金來台大打補貼戰，今年以來，資本額就翻了近1倍，相當於台灣電商龍頭momo的2倍。酷澎應用程式（App）下載量從去年3月以來至今，持續蟬聯電商類冠軍。不僅如此，2023年酷澎轉虧為盈，大賺14億美元（約452億新台幣），讓本土兩大電商momo、PChome備感壓力。

舉例來說，記者在4月12日實際觀察，五月花厚棒抽取式衛生紙90張、10包、6袋，PChome售價1299元，酷澎定價超過1100元，momo搭配優惠活動價為1099元；但約3小時後再查，酷澎即已調降至低於momo的售價，若再使用首購7折優惠券，一樣商品在3家電商平台購買，價差可達到4成。

一名酷澎主管表示，他們的策略是，挑選這類日用品作為「帶路雞」，鎖定這群價格敏感度較高的消費者祭出折扣，先養成他們使用酷澎的習慣，再慢慢擴展至其他客層。

價格戰確實讓酷澎業績發酵，去年雙十一檔期，酷澎訂單數更超越PChome。據金範錫在財報會議的說法，從推出火箭速配以來，酷澎台灣的用戶數和銷售額持續成長，「成長速度超越了酷澎先前在韓國推出火箭速配時的速度。」

當然，酷澎並非毫無弱點，因為價格太低，品牌供應商擔心其他通路有意見，不願供貨給酷澎，他們轉而向盤商拿貨，卻又在下單後要求盤商降價，否則將棄單，導致不少盤商後來也選擇不和酷澎做生意。

「（酷澎）目前最大的問題就是貨源不足！」全聯實業前副董事長謝健南點出酷澎在台發展的最大挑戰。

為了解決眼下供貨問題，酷澎採取向同業買貨，再以相同、甚至更低的價格賣給消費者的策略。「很多東西是到我們店買的，撕掉條碼後再重新貼標出貨。」不具名業者透露，酷澎在市場上向同業採購已非新鮮事，幾乎國內的電商、零售通路都遇過類似情形。

「到底要不要出貨？賣了，眼前就是幾十萬、上百萬業績挹注，但同時又等於把子彈、武器交給對方來打自己。」一名PChome離職員工坦言，眼看業績每況愈下，當廠商代替酷澎上門採購時，業務仍會將貨賣給對方。

對此，酷澎回應，一直以來酷澎都在台持續建立穩健的供應商關係，並直接向原廠及經銷商進貨。

但業界口中酷澎以傷敵一千、自損八百的方式做生意，被認為還有一個原因，就是酷澎來台有不得不成功的壓力。美而快總經理王志仁認為，酷澎在韓國做得再好，沒有全球化，美國資本市場就不會看好它，因此股價遲遲沒起色，先前酷澎才收掉日本市場，在韓國也面臨阿里巴巴競爭，「既然已經把台灣作為前哨戰，一定得做起來。」酷澎必須說服投資人，他們有走出韓國的能力。

「我們沒有要幹掉任何人，就是想把市場一起做大，當然過程中難免有人受傷。」對於價格血戰，酷澎高層這樣解釋。業界人士則指出，「酷澎錢夠多，可以燒，玩到原廠會怕，最後也只能選擇跟他們做生意，才能控制他們不要亂訂價格。」

業者並透露，隨著酷澎的市占率愈來愈高，已經有部分製造、品牌商低頭，同意直接出貨給酷澎，也象徵著這個韓國通路巨獸，正逐漸在台灣市場站穩腳跟。

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