一早被股息香醒「00919發錢」囉！66萬人平均領7千元 未來仍有配息續航力

【撰文／黃明惠整理】

週一（4/15）上班日不少人一早就被錢香醒！群益台灣精選高息ETF（00919）第4次配息發放日，許多受益人醒來戶頭多了配息收入。以00919除息前66.8萬位受益人數與張數來計算，平均每位受益人可拿到6947元，等於平均每個月有2316元配息收入。 以00919上次配息每位受益人平均每月是1874元息收，本次每月增加442元，成長幅度是23.6%，每人領取的金額成長幅度，主要是0.55元上升至0.66元。整體而言，00919的受益人數跟規模大幅成長，表示越來越多人認同00919可滿足打造被動現金流的需求。 週一00919以25.29元開出，最低觸及25.11元、最高來到25.30元。00919三月中除息後一度填息，不過近期從高點27.01元回落至25元區間，不少人問，00919的好買點是何時？

財富管理業者表示，投資人一定不希望賺了利息賠了價差，目前市面上共有18檔高息ETF可供選擇，投資人可依照不同理財目的需求以及配息時間搭配做選擇。

觀察今年以來18檔台股高息ETF含息報酬率平均上漲9.66%，其中以00919今年來上漲16.87%表現居冠，彰顯了台股高息ETF息利雙收好表現。

此外，00919目前包括現金股息、收益平準金、資本利得的可分配金額充裕，五月會再精準佈局今年配息率最佳的30檔成分股，預計6～8月又會有豐沛的現金股息入帳，00919仍有足夠配息續航力，建議受益人領到息可再投入。

據了解，00919所追蹤的指數，選股策略中有兩個重點：「精準高息」以及「精準領息」。「精準高息」是指選進來的成分股是依據上市櫃公司董事會當年度宣告的現金股利進行篩選，避免使用「預測未來」或是「參考過去」所造成的誤判。

至於「精準領息」則是納進來的成分股都是尚未配息的高息股，確保投資的每一塊錢都能領到高息，配息頻率也採取每季配息（3、6、9、12月），滿足投資人打造穩定現金流的需求。

00919基金經理人表示，以00919來說有收益平準金機制，並且採季配息，也是台灣首檔 EPS 選股的高息ETF，滿足投資人打造穩定現金流的需求，適合想要尋找長期投資台股息利雙收標的的投資人。

面臨金融市場退潮期的一波上升浪，建議可精選後市易受資金青睞的標的，如：採預測殖利率選取成分股的高股息ETF。搭配「低買高賣」、「定期定額」兩大策略因應現階段的金融環境。

18檔台股高息ETF今年來含息表現。

00919配息趨勢可以延續？

觀察00919選股邏輯，是從上市櫃市值前300大的股票裡面，挑選出30檔符合高股息標準的成分股。成分股的日平均交易金額須高於8000萬台幣，近四季的稅後ROE須為正數，然後依據其股利率或預估股利率大小排序，挑選前30檔為成分股。

投資達人雨果指出，00919在去年12月底的可分配收益還有1.73元，這表示它還可以持續配發至少3次的0.55元，意即到2024年9月那次配息，所以只要股價在22元以下，都可以有10%以上的年化配息率。

如果想追求月配息，雨果建議用幾檔不同配息時間的ETF來組合成月配息效果，會比僅持有一檔月配息的ETF來的好。因為不同的高股息ETF有不同的選股邏輯，分散投資可以分散風險，也分散機會。

00919進場多少價位更優？

至於00919的好買點是何時？投資達人超馬芭樂先前曾指出，基本上22元以下買進它，股利率約10%；24元以下買進它，股利率也還有9%，已經非常不錯了，不過若能買在較低的價位，一定會更開心，是吧。

大家都知道再優質標的也會適度拉回，好買點就有機會出現，但是要拉回多少才比較適當進場？市場上各有想法且意見紛陳，不過00919好價位，真的好買又好進，就是買綠不買紅、買跌不買漲。

超馬芭樂認為當00919的價格出現修正，修正幅度大致落在5.8%～8.3%，「如果是定期定額就無需計較，但若是想把握較佳的進場時點，當00919自高點修正至少5%之後，便是伺機進場布局的機會，如此以相對較低的成本，累積更多的部位，自然能創造更滿意的被動收入」。

本文授權自今周刊，原文見此。

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