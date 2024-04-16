折解00919、00940選股邏輯 專家：股市創新高「ETF要不要下車」？

【撰文／周靖璞】

近日高股息ETF穩定配出6%～8%殖利率，一躍成為投資人新寵，00940（元大台灣價值高息）募資期募集金額達1700億元，也讓部分投資人擔心，高股息ETF湧入的龐大資金對股市帶來的隱憂。00940掛牌上市卻跌破了發行價，也讓部分投資人開始檢視00940的選股邏輯。

比起「10元低價」，觀察折溢價更重要

00940追蹤指數「目前本益比相對便宜」，彰顯巴菲特價值投資「不買貴」的投資精神。理財作者雨果在《毛利小姐變有錢》節目中指出，「價值投資」比較屬於行銷手法，實際價值仍需進一步研究企業的財務細節及未來發展性。

「ETF真正的便宜，是指市價低於淨值，也就是折價。」00940價值投資選股邏輯中，「10元低價」入手為其主打特色之一，雨果指出，觀察折溢價才是判斷ETF價值的關鍵指標。「如果一檔ETF淨值15元，我可以用14.5元買進，馬上賺取0.5元的價差，才能稱為便宜。」

雨果建議投資者，如果要投資ETF，折溢價在0.5%左右都算可接受範圍，由於台灣已可盤中零股交易，入手條件並不困難。程度小的溢價以賺取長期報酬的角度來看可以不用介意，不要為了計較0.1、0.2元的買入價格，錯過買到好標的的機會。

不過雨果也表示，在00940選股條件包括：股利率、本益比、自由現金流等，第一階段篩選出的企業，基本上都是屬於賺錢企業，不用擔心會投資到高風險企業，他認為00940參考自由現金流指標，屬於排序上一種取捨。「假設第一間公司自由現金流比較低，配息率是7%；第二間公司自由現金流比較高，配息率是5%，在00940的選股條件下，會優先選擇前者。」

高股息ETF大量資金湧入，不足以影響整體漲跌

至於投資人對於「00940風潮」帶來的影響，雨果表示應無需過分擔憂。雖然ETF的投資規模不斷擴大，但其資金只占台股總市值約5%，影響相對有限。他進一步指出，目前ETF存在的主要問題是重複性太高，這導致更多資金流入熱門個股，進而推高其本益比，但對整體股市的影響仍然有限。

看著加權指數突破兩萬點，手上持有ETF是否逢高獲利了結？雨果以個人親身經驗建議：「不要預設高點，現在不要輕易下車，放著不要理它！」想清楚自己買ETF初衷，如果是為了滾出現金流，就不要輕易賣掉。

至於指數型ETF及高股息ETF分別適合哪種資金運用的投資人，歡迎收聽這一集的《毛利小姐變有錢》。

本文授權自今周刊，原文見此。

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