花蓮403強震為何沒像921大停電？解密「震後1小時」發生什麼事！為何說老天爺也幫台灣

【撰文／鄭鴻達】

0403花蓮大地震創下921大地震以來規模最大，然此次並未發生全國性大停電。經濟部周四（4/11）解密，在地震發生後的一小時內陸續發生的「這三件事」，確保全台電力供應穩定，也展現韌性。 第一，儲能電池在1秒反應、10秒增加510MW（約當台中電廠一部機組電量），穩住電網頻率；第二，抽蓄儲能水力接棒快速因應，在10分鐘內由抽水儲能轉為放水發電，讓電力系統恢復。 第三，光電持續發電，天然氣機組在2小時內歸隊，抽蓄水力儲也因此能在震後一小時內恢復抽水儲能，為夜間沒太陽時的用電做好準備。 台電發言人蔡志孟解釋，這次地震「老天爺很幫忙台灣」，因為震央不在陸地，不過在「減煤、增氣、展綠」能源政策中搭配的儲能，第一時間穩住電網頻率，抽蓄、燃氣與光電接續支援。 此外，除有足夠的發電、儲能因應，蔡志孟表示，這也需搭配近年台電持續默默在強化電網韌性，在前述各種因素綜合搭配下，確保這次震後不至於需要分區輪流供電（輪流停電）的狀況。

25年來最大地震沒全台跳電 經濟部解密「震後1小時」

4/3上午7時58分，花蓮發生芮氏規模7.2強震，這是僅次於規模7.3的921大地震，也是25年來最大的一次地震。不過，這次強震並未如921地震時發生大規模跳電，除了震央位置因素外，經濟部也解密震後一小時的秘辛。

回顧921地震，當時導致中寮超高壓變電所受損、高壓電塔倒塌，全台陷入大停電，共計近650萬戶無電可用，直到10/10後才解除全台限電；0403花蓮強震第一時間，約35.5萬戶停電，不過多數下午陸續復電，僅花蓮地區約2000多戶無法在當天復電。

經濟部周四在臉書發文指出，25年來最大的強震，甚至讓人失去寶貴生命，也帶來很多不幸的損失，但多數人的生活能夠如常，經濟部要感謝台電、台水同仁的負重前行。

經濟部指出，台灣的電網跟能源這次經過強震考驗，也展現韌性方面的進步。當強震發生時，大約320萬瓩（3.2GW）的電力因強震震動跳脫，但仍能避免全國性的大停電，因為在地震發生的1個小時內發生以下這些事。

儲能、抽蓄、光電三部曲 在一小時內穩住全台電網

第一步，儲能電池1秒反應，10秒增加510MW電量，相當於台中電廠一部機組的電量，穩住電網頻率。

第二步，抽蓄儲能水力快速因應，先停止本來規劃因光電增加的抽水儲能，快速減少電力系統用電，10分鐘內轉為放水發電，增加大約4部台中電廠的發電量，讓電力系統10分鐘內恢復。

第三步，光電持續增加發電，跳脫的天然氣機組也在2小時內歸隊發電，最快的甚至40分鐘就重新併聯，也因此抽蓄水力儲能可以在地震發生後的一小時內，就重新恢復抽水儲能，為夜間沒有太陽時的用電準備。

圖／經濟部提供

經濟部說明，過去電網出現大量機組跳脫時，常會因頻率太低導致低頻卸載、大規模停電，這次雖瞬間失去很多電力，但電網強韌程度提高，電力備援也更快速，再次凸顯電網強韌、供電速度重要性，「那一小時內台電調度同仁的快速反應，也會成為未來台灣電力發展的重要紀錄」。

當天電網頻率一度將至59.7Hz 若再降下去就會輪流停電

蔡志孟解釋，當天地震後，當時第一時間有8部機組約320萬瓩（3.2GW）跳脫，供電一下少這麼多，電網頻率也一度降到約59.7、59.6Hz左右，若頻率持續往下掉，就會觸發低頻動作，也就是可能需要輪流停電。

蔡志孟說，因為儲能因為早已併網在線上，所需作動時間不到1秒，當時儲能在第一時間有510MW先將電網頻率穩住不再下；後續，明潭三部機組停止抽水、六部機組放水發電，在幾分鐘內，一來一往就有了1GW的量。

蔡志孟說，接著，地震後剛好接近開始上班的時間，許多燃氣機組已啟動但尚未滿載，因此當時就將線上機組提至滿載，增約2170MW，加上光電陸續在7時至9時注入系統，抵消上午8時起逐漸增加的工商用電。

三大關鍵為台電爭取到搶修時間 及時恢復主要機組銜接電力負載

蔡志孟說，前述項目發揮作用，讓台電有機會在這4到5小時時間修復受損機組，因此到了下午、晚上用電負載上來時，除了和平、台中電廠部分機組損壞較大以外，其他起初損失的負載電力也慢慢恢復，因此就沒出現電力不足的狀況。

「增氣、減煤、展綠」環環相扣 搭配強化電網韌性保用電穩定

對於當天強震沒出現全台規模的跳電，蔡志孟認為台電不敢因此自滿，因為這次「老天爺也滿幫台灣的」，不過在「減煤、增氣、展綠」能源政策中，「展綠」也要有儲能搭配，才能將綠能發的電儲存起來隨時備用。

此外，「增氣」的好處，是燃氣發電的氣渦輪機組激活啟動，比燃煤機組數小時，甚至核能機組需時一、兩天以上快很多，還有近幾年默默在做的「強化電網韌性建設計畫」，都有發揮作用。

本文授權自今周刊，原文見此。

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