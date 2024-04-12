他慧眼發掘「國防部長」張育成！方校長扭轉少子化劣勢 少棒隊替紅葉國小招生

【撰文／劉煥彥】

如果你是愛打棒球國小學童的家長，有天孩子說想要轉學到山地鄉的小學，參加學校的少棒隊，一整個星期都住在學校宿舍，從上學、練球、生活都跟同學在一起，只有周末兩天才回家，你會怎麼回答？ 上述情境聽起來，或許不可思議，但這就是台東縣延平鄉紅葉國小少棒隊的日常。 受到長年人口外移及少子化的雙重衝擊，目前紅葉國小全校50位學生，來自本地紅葉村的竟然只有15人，亦即高達七成同學是來自台東縣的其他鄉鎮！ 不僅如此，紅葉國小少棒隊的非本地學生佔比，更高達86%（37人中的32人）。 紅葉國小校長方穎豐如何扭轉上述的雙重先天劣勢，不僅重新組建了紅葉少棒隊，更吸引了延平鄉以外的其他鄉鎮學童前來就讀及打球？ 故事要從2020年8月，他接任了紅葉國小校長說起。

「那時電視台播出紅葉少棒比賽，半夜贏球整個村落都一起歡呼」

被媒體封為「棒球校長」的紅葉國小校長方穎豐，現年54歲，畢業於台東師專體育科，有桌球、田徑、籃球及棒球的多年教學經驗，指導棒球更有30多年。

方穎豐從小熱愛棒球，沒有球具也能隨手撿物品和小夥伴打「街頭棒球」，且紅葉少棒奪冠、威廉波特比賽（世界少棒大賽）更在他年少時留下深刻印象與回憶。

「你們可能無法想像，那時候電視台播出紅葉少棒比賽的時候，半夜贏球整個村落都一起歡呼，大家都有同樣的語言。」

他因緣際會考上台東師專，走向體育專業卻不是專研棒球，而是從田徑和籃球出發，直到畢業分發到基隆任教，重新接觸國小棒球運動，才重燃他的棒球魂。

「我的小孩子剛出生時給岳母帶，太太思念小孩，讓我們決定回到台東生活」，要從基隆到台東落地深耕，方校長內心是雀躍的。

「台東孩子有得天獨厚的體能天賦，只要肯練就有機會」

方穎豐在基隆任教時，長期帶領棒球隊台東做移地訓練，「我很開心能夠到台東，台東的孩子有得天獨厚的體能天賦，只要肯練就有機會」。

「當初也只是想訓練這些有天賦的孩子，沒想訓練他們走到美國職棒、中職選手」。

他帶出來的學生中，有目前在美國職棒大聯盟波士頓紅襪隊效力的張育成，而且包括張育成在內的張家五兄弟，小時候都受過方穎豐的訓練與指導。

去年11月張育成曾回台東分享在美國職棒的經驗，並且指導後輩球員。圖片來源／台東縣政府官網

也有小時候受方校長訓練，大學時走入體育教育，後來又回到現在紅葉國小幫忙訓練小選手的學生。

方穎豐坦言，這一路處處都困難。家長把孩子送到學校練球，由學校負責食宿、課後教育與生活訓練，30多個孩子擠在大通鋪一起睡、一起生活、一起訓練，大家可以說是同甘共苦。

紅葉國小全校50人，外地轉學生高達七成！

「紅葉對我來說就是棒球的聖地」，但要吸引家長願意送小孩來讀書練球並不容易。

方穎豐受訪時表示，紅葉國小總共有50位學生，但家在紅葉本地的小朋友僅15人，亦即其餘35人都是其他鄉鎮轉來的。

在50位學生中，棒球隊就佔了37人！

而且在棒球隊37人中（都是小學三年級至六年級），紅葉本地的只有五人，也就是其他鄉鎮轉學來的小球員高達32人！

他就任校長後思考，如何把紅葉少棒傳承下去，同時符合現代教育的理念，讓願意轉學來紅葉的小朋友在練球之餘，也不會偏廢小學教育，這就需要有一定數量的教練及老師，一起陪同這些小朋友成長，而考量到紅葉交通不算方便，最後是採取住校制。

棒球校長：維持紅葉少棒的難處 在於找到願意在偏鄉奉獻的教練及老師

方穎豐說明，願意轉學來紅葉國小且加入少棒隊的其他鄉鎮小朋友，可以免費住校及供三餐（因為有些想投入棒球的學生家庭，經濟不見得寬裕），亦即上課、練球及生活都在一起。到了周末，學校會專車送小朋友回家，最遠的北邊到池上，南邊到大武都有，周一早上再把他們接回學校。

「張育成當初就是我在泰源國小時，組了住宿型的球隊，發掘了人才，所以如果當初如果我們沒有做好這件事，很多人才就沒有被發掘出來。」

「有一個孩子願意來，我就要把他照顧好！」

他也不忘強調，「在偏鄉比較辛苦的是，要找到願意奉獻的教練及老師，他們一樣要在這裡、離開家庭、離開有生活機能，或離開有發展的地方，這是比較困難的，這是經營上還要再努力的。」

他到處找資源、寫申請計畫，也獲得台東縣政府將縣內的運動科技重點放在紅葉國小，讓小選手能有更多訓練資源。

方穎豐認為，要讓紅葉國小或台東，出現另一個能創造經濟的價值，也許就是棒球，就像出身台東的張惠妹、張育成一樣，為台東吸引觀光娛樂與體育文化經濟，讓產業像教練訓練小選手一樣，走向正循環，成為台東孜孜不息的力量。

本文授權自今周刊，原文見此。

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