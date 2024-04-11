靠模仿總統爆紅、一齣劇演150次仍鑽研看劇本！唐從聖「1原因」入手5房產：賺錢都是緣分

【文．彭蕙珍】

「2000年的那個晚上改變了我的一生。」唐從聖現在仍清晰的記得那一天是1月7日，他在八大電視台的《主席有約》直播中，第一次模仿陳水扁，不但賺進人生第一筆豐厚報酬、獲得固定演出機會，並走紅全台。 「在此之前我是劇場演員，偶爾演電視，走在路上不太會有人認得我，自此有人會叫我阿扁。」 他開始接廣告、活動代言、主持尾牙活動等，收入好轉後，曾投資股票，卻落得慘賠下場，只有買房地產從沒賠過。 「起初是租屋，幾年後決定買房，若不是為了照顧父母，我也不會買房，我是因禍得福。」唐從聖說。

「以前我只是模仿身邊親友，逗大家開心。」科班出身的唐從聖沒想過自己會靠模仿走紅。他回憶製作單位邀他在直播模仿陳水扁時，猶豫許久。那時他仍是舞台劇演員，對政治很冷感。

「製作單位問我考慮得怎麼？我說，我沒有把握。」抱著幫忙的心態上節目，前一晚還失眠，「我一直看新聞，抓陳水扁的感覺」。

1月7日那晚直播，他的模仿極為成功，演出費更讓他驚訝，「好厚一疊，什麼時候40分鐘能賺這麼多？」當時的他才出道，日子過得辛苦。

後來，靠著當「冒牌總統」接不少活動、廣告和代言，像是以第一任民選總統的身份去婚禮致詞，「我就是阿扁，還有兩個隨扈。」他笑道。

▲唐從聖（中）靠著模仿前總統陳水扁走紅。圖／菊子娛樂提供

和吳念真合作多次 他是神一般的存在

舞台劇仍是他的最愛，唐從聖的舞台劇演出大受好評，和台灣重要劇團都有合作，包括和綠光劇團合作過《結婚！結婚？辦桌》、《都是當兵惹的禍》；全民大劇團《瘋狂電視台》；表演工作坊《暗戀桃花源》《絕不付帳》等。

最近，他和綠光再度合作《押解》，導演是吳念真。唐從聖表示，他和吳念真很早就有合作經驗，「退伍後我拍了一部電視電影《麻將》，我是男主角，吳導是配角。」

▲唐從聖（左）在《押解》的演出零負評。圖／綠光劇團提供

吳念真身兼編劇，曾臨時修改一場戲，在戲中他要背誦一段3分多鐘很饒口的詞。唐從聖前一天拿到對白，背了一個晚上，隔天開拍2次就過關，他笑道：「吳導的對白很能彰顯我的本事。」

「第一次和吳導合作，他就讓我知道他的功力，他是『神一般的存在』，尤其是他的劇本都是你我生活中會講的話。」唐從聖稱讚：「他是活在生活中的人，所以，才會有這麼多觀眾喜愛看吳念真的戲。」

演出150次仍會看劇本 精準要求自己

《押解》在2015年首度演出時，唐從聖就是男主角，觀眾對他的演出評價極高，且「零負評」。這是因為他很珍惜自己得來不易的成功，並特別珍惜羽毛，他自豪：「從從演出，就是品質保證。」

他說，自己並不是那麼順從的演員，如果劇本不是那麼寫實，一定會修改，有些劇本甚至會改到8成，「我喜歡講人話的，而且講話一定有種目的，我會將劇本修到不是唐從聖會講的話，而是劇本角色裡面的人會講的話；每一次修改劇本，都會用掉兩條立可帶。」

去無存菁後留下來的對白自然都很精彩。

▲唐從聖不斷調整劇本的對白，讓演出最完美呈現。圖／蕭芃凱攝

他還會在劇本中標示走位、停頓，保證每一場演出都要一樣。上場前，會再看一次劇本，確保演出的精準。若有特別容易出錯的地方，會一再提醒自己要特別留意。

「像是有一齣戲我演了150次，每一次演出前我還是會看劇本，在這方面我沒辦法妥協。」

▲唐從聖在劇本上會標示只有他看得懂的走位。圖／蕭芃凱攝

「我是這樣在面對我的工作。」他解釋：「觀眾是花大錢來看我的演出，他們進來看得不好，會幹譙我；我很怕人家覺得我賣假貨，我怕台詞不好，你要感動我給你，你要笑我給你。」

「我在舞台上就是拚命；我總是希望給觀眾最好的，尤其成為職業演員後，就必須要有這個態度」。

為家人而置產 買股票賠大錢

唐從聖也是個孝子。他是家中老么，是收入最好的那一位，2002年父親失智後，他將父母接來北部照顧。起初是租屋，幾年後決定買房，他直言：「若不是為了照顧父母，我也不會買房，我是因禍得福。」

▲唐從聖的父親（右）失智，他才決定在北部置產。圖／菊子娛樂提供

10多年來陸續幫家人置產，迄今購入5間以上的房產。然而，在股票投資上卻賠了幾百萬元。

他感悟道：「我後來就定期定額買基金，確實在基金有賺到錢；我買房地產幾乎都賺錢，是緣份吧！」

疫情事業停頓 寫了一部劇本

唐從聖進入演藝圈從沒閒過，疫情期間首次工作完全停擺，「2021年疫情最嚴重時，我有好幾個月零收入，好不容易有一筆收入是壽險業線上演講分享會。」

低潮時，他自嘲只能在家裡看電腦，「那時候會慌，因為看不到疫情何時結束，一天混一天也不是辦法。」於是，開始寫劇本，「以前很忙，沒空寫現在寫。」並完成他的第一部脫口喜劇劇本。

現在，生活回到了過去的忙碌，《押解》即將於5月起在全台演出。再次演出男主角，他表示，這次會賦予劇本及演出新意，絕對會讓觀眾有意想不到的驚喜。

圖／蕭芃凱攝。

本文授權自今周刊，原文見此。

延伸閱讀》

「00919親妹妹」00946申購這天起跑、10元能買？他列5優點：入手安心坐收價差和股息

00940、00944、00946...ETF暴增，隱含什麼風險？指數基金之父：ETF是普通人的致富金鑰「拿來自殺也很好用」

7.2強震搖到「台灣地表位移了」！震後3大計算結果出爐：4區最嚴重、花蓮多出「45公分」

【尊重智慧財產權，如需轉載請註明資料來源《今周刊》，謝謝】