沒地震卻覺得搖、蕭彤雯買個麵都喊暈！地震後頭暈症候群有這4項就中了 怎緩解醫教2招

【胡肇芳/整理】

花蓮日前發生規模7.2大地震，強度僅次於921大地震，之後餘震不斷，累計至周三(4/10)上午8時，已發生多達815次餘震。不少民眾感覺在沒有地震時候，經常出現地板或身體在晃的錯覺。有醫師指出，這就是「地震後頭暈症候群」。 對此，耳鼻喉科醫師表示，平常保持運動的習慣可以預防地震後頭暈症候群。如果地震後頭暈症候群產生了，就盡量到戶外走走，看看遠方，這些都有助於緩解症狀。如果生活上的調整都無法改善症狀的話，那就要找耳鼻喉科醫師予以藥物治療。

花蓮發生規模7.2大地震，至今餘震仍不斷，根據中央氣象署資料，目前已累計超過800起餘震，其中規模5以上的顯著有感地震共27起，顯著有感地震則多達165起，小區域地震630起。氣象署也表示，1個月內餘震還是會滿活躍。

對於餘震頻繁，不少民眾都覺得隨時感到天搖地動，前主播蕭彤雯也在臉書透露，確定她有「地震後頭暈症候群」，她表示，剛剛不過是站在店門口等麵，突然又覺得腳底有上下晃動感，但實際上沒有地震。

她分享醫師李典憲指出，根據2021年一篇日本熊本地震的大型研究，女性、年紀超過20歲、居住樓層在3樓以上，或有動暈症病史（容易暈車暈船）的人比較容易出現症狀，自己剛好前述條件都滿足。

此外，「如果地震後，有產生耳鳴、焦慮或其他自律神經症狀（盜汗、消化不良等等）的話，也有比較高的機會產生地震後頭暈症候群。」

至於「地震後頭暈症候群」是怎麼造成的？耳鼻喉科醫師李典憲在臉書指出，其實有點類似創傷後壓力症候群(Post-traumatic stress disorder, PTSD)。地震會對人心裡造成不小壓力與恐懼感，這種心理壓力會影響到我們內耳前庭的平衡功能，進而讓身體產生晃動的幻覺。

「地震後頭暈症候群」該如何預防與處理呢？李典憲表示，平常保持運動的習慣可以預防地震後頭暈症候群。如果地震後頭暈症候群產生了，就盡量到戶外走走，看看遠方，這些都有助於緩解症狀。

李典憲表示，盡可能避免重複觀看那些地震的新聞訊息，過度緊張焦慮會讓頭暈症狀變得更加嚴重。「當然如果生活上的調整都無法改善症狀的話，那可能還是找耳鼻喉科醫師予以藥物治療」。

本文授權自今周刊，原文見此。

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