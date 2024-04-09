金價再刷新高位、成避險首選！好市多金條「搶購一空」 經濟學家：這樣操盤最賺

【撰文／黃明惠整理】

地緣政治風險升高，避險資金的流入，都推動金價今年以來上漲12%。而黃金現貨價格週一(4/8)一度大跌25美元，後續延續漲勢動能，盤中更觸及2353.79美元的創紀錄高價。 外媒報導，市場預期聯準會將降息，因此帶動金價走高，因為降息會減少黃金持有的機會成本。 同時，由於俄烏戰爭、以巴戰爭以及擔憂通貨膨脹的因素下，讓許多人將黃金視為降低災難風險的手段，尤其是年輕世代。

《華爾街日報》報導，美國好市多去年在網路商店及少數幾家分店販售金塊，幾小時內就被搶購一空。根據蓋洛普（Gallup）民調，2023年消費者更是十年來首度將黃金評選為比股票、基金更好的投資。

而過往在美國，如果説到貴金屬投資，通常是「硬幣」和「白銀」；不過如此看來，隨著通貨膨脹的威脅加劇，金條和金幣等現貨黃金的購買需求變得更為明顯。

報導指出，在搶購好市多黃金的消費者中，有一大部分為年輕人，其中一名33歲的博雷加德（Craig Beauregard）及29歲的愛德華茲（Julia Edwards）夫妻檔，去年12月在好市多看到1盎司的金條，售價每盎司2069美元，上網搜尋後發現好市多賣的金條比現貨價格便宜，每盎司少了3美元，因此決定買下。

2人表示：「通貨膨脹使他們對美元的信任減少，因此增加了實體商品如黃金、白銀的投資，以實現投資組合多元化」。

金融服務公司「道富」（State Street）研究顯示，與老一輩相比，美國千禧世代對黃金的「好處」、「買賣黃金的便利性」目前抱持樂觀態度。

而千禧世代平均將其投資組合的17%分配給黃金（包括黃金ETF），而X世代和嬰兒潮世代的這一數字僅有10%。

分析師：推動金價上漲有3因素

據MoneyDJ報導，今年以來金價已經累計上漲13%，分析師認為金價上漲主要有3個因素：一是聯準會的隔夜附買回操作持續下降，釋放大量的剩餘流動性；市場風險偏好的提升，帶來了流動性敏感資產價格的大幅上漲，黃金、美股和比特幣均表現優異。

二是今年以來，市場對聯準會政策的預期經歷了兩次較為大幅的搖擺。先是在1月初市場預期迅速轉「鴿」，普遍預計聯準會將從3月開始降息，全年降息6次以上。自2月份開始，市場預期又經歷了一輪快速回調，降息時間點與降息幅度均明顯轉「鷹」，使得金價一度承壓，回落至每盎司2000美元附近。

三是近期俄烏和中東地緣局勢不穩定，美國大選不確定性增加，帶來了一定的市場避險情緒，為黃金價格提供了底部支撐。

金價刷新高位 經濟學家建議這樣操盤

外媒《Business insider》報導，研究機構Rosenberg Research創辦人、權威經濟學家David Rosenberg認為，金價有望推高至每盎司3千美元，最近走勢也令人印象深刻，克服過往的利空因素。

該研究團隊指出，金價創新高的主要動力來自需求，由於許多國家擔心過度依賴美元、加上人民幣表現不出色，使得各國將抵禦經濟風險的資產轉向至黃金，大幅增加持有的數量。

投資人該如何操盤？David Rosenberg給出建議：「確保投資組合中包含黃金，甚至考慮增加持有的比重，雖然創新高之後可能出現回檔，但可以考慮進場，成長的空間比較大。」

理財專家：為何買Costco黃金是最糟糕的投資

不過，今周刊曾報導理財網站《Bankrate》作者James Royal提醒，當你買了好市多黃金條，不僅無法獲得較公平的價值、報酬也不高，甚至放在家裡還得冒著被偷竊的風險，「真是一項很糟糕的投資」。

原因有三：一是價格不公平「買多賣少」 真正賺錢的不會是你、二是時間越久，黃金獲利比ETF還低，三則是實體黃金易遭覬覦，還得自負保管風險。

本文授權自今周刊，原文見此。

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