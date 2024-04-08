頭髮多久洗才乾淨？醫曝「最佳」洗頭頻率：3關鍵影響頭皮健康、1動作別做

【文．郭美懿 整理】

洗頭是日常生活最普通不過的事，但你可知道多久洗一次頭髮才最健康？胸腔暨重症專科醫師黃軒日前發文分享國外大型研究，分析不同洗髮頻率對頭皮健康的影響，研究顯示一周洗髮5~6次的人髮質最好、頭皮狀況佳，反倒是一周清洗7次以上屬「過度洗髮」，易刺激頭皮過度乾燥、發紅、發炎。

常在粉專分享醫學知識的胸腔暨重症專科醫師黃軒日前貼文指出，門診有病人問他，是否有醫學證明幾天洗一次頭髮才乾淨？

事實上2021年美國醫學期刊《Skin Appendage Disorders》就發表了一篇研究，顯示一周才洗1次頭不僅會引起毛囊堵塞、瘙癢等問題，也會誘發脂漏性皮膚炎；但洗得太頻繁也不是件好事，最好的洗髮頻率是一周5~6次。

這項研究是由一家北京生技公司在西安進行，研究人員將1500名18～75歲、無頭皮疾病者，依照洗髮頻率分為5組，進行為期2周的實驗：

≦1次／周：1周只洗0～1次頭髮 2 次／周：1周洗2次頭髮 3～4次／周：1周洗3～4次頭髮 5～6次／周 ：1周洗5～6次頭髮 ＞7次／周：1周洗超過7次頭髮

雖然頭皮出油的狀況，會與個人體質與氣候環境相關，但研究結果發現，一周只洗0～1次頭髮，恐導致頭皮堆積污垢，引發毛囊堵塞、瘙癢等問題，也容易誘發脂漏性皮膚炎。

而一周洗超過7次頭髮，則屬過度洗髪，可能使頭皮過度乾燥或刺激，皮膚產生發炎反應、發紅現象。至於最好的洗髮頻率，則是一周洗5～6次頭髮這一組，受試者髪質最佳，頭皮也沒發紅、受損現象。

黃軒說，歷經整天在外流汗，灰塵、風沙吹拂，頭皮蘊藏著許多污垢，而其中皮脂所佔比例最高，其餘還有外界粉塵、煙霧、汗垢等等，這些污垢混合物容易致使頭髮上的微生物滋生，引發頭皮發炎。

促進頭皮健康3關鍵

1、定期洗頭，對於去除頭髮上的髒汙很重要，但仍不宜過度洗髪。

2、洗髮精可以輔助去除髮絲上的髒汙和多餘皮脂，並保持髮絲清潔。

3、洗髮頻率與頭皮屬性相關，油頭人就比乾性頭皮更需要頻繁洗頭。

黃軒也補充說明，依照不同屬性去選擇適合的髮品與護理方式，才能讓頭皮更健康。以膚質與出油程度，可以將頭皮屬性分為5類：

●正常頭皮

這種類型的頭皮油脂和水分平衡良好，不會過於乾燥或油膩。頭髮看起來健康、有光澤，且容易打理。針對這種頭皮，一般的頭髮護理產品就能達到很好的效果。

●乾性頭皮

乾性頭皮可能會感到緊繃、發癢，甚至出現頭皮屑。這是因為頭皮缺乏足夠的油脂來保持濕潤，可選擇滋潤和保濕的護髮產品，並避免使用過於刺激的洗髮精。

●油性頭皮

油性頭皮的人油脂分泌旺盛，頭髮易油膩且可能伴隨頭皮屑問題，最好使用控油配方的洗髮精，也需要比其他頭皮屬性者更頻繁地清洗頭髮。

●混合性頭皮

通常在前額和頭頂部位較容易出油，其他區域如側面和後部則可能偏乾。針對這種類型的頭皮，可能需要據不同部位選擇不同的護理產品。

●敏感性頭皮

敏感性頭皮易受刺激，可能因為某些成分或環境因素而出現紅疹、發癢或刺痛感，建議選擇無香料、溫和配方的護髮產品。

其實不只洗髮頻率會影響髮質、頭皮健康，過去也有專家提到，許多人習慣洗頭時會「搓揉」頭髮，以為搓洗越用力、越仔細，頭髮就越乾淨，其實都是NG行為！

日本HNK節目「ガッテン！」討論，洗髮時應該先用沖溼頭皮與頭髮，千萬別為節省時間而草率沖洗；洗髮前先把洗髮精倒在雙手上，從耳後或後頸部將洗髮精帶到頭皮各處，用手指輕輕按摩，就能去除髒汙，過度搓揉反而會使頭髮毛躁「空洞化」。

洗好頭髮後，只需用毛巾包覆頭髮輕輕按壓，吸走水分就好，接著再用吹風機吹乾，溫度保持溫熱即可，不宜太高或太低。且吹風機與頭髮的距離最好維持在10公分左右，並使用間距較大的梳子，一邊吹一邊梳理頭髮，當手指感覺到頭皮已經完全乾，不再有溼氣和水分，完整的頭髮清潔流程就算完成。

林口長庚醫院皮膚科主治醫師黃毓惠則表示，頭髮的毛躁程度與最外層的毛麟片有關，毛鱗片整齊，髮質就會好，反之則會容易毛躁。而洗頭主要是清洗頭皮，灰塵汙垢不需要搓揉，只要一般沖洗就能維護清潔，因此洗頭時，將洗髮精倒在手心搓出泡泡後，再輕輕按摩頭皮，把髒汙帶出，最後以稍溫熱的水沖洗乾淨即可。

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本文授權自今周刊，原文見此。

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