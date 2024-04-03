27萬名「兒童股民」平均手握庫存37萬！00878、0056...父母幫存錢首選10檔標的曝光

【黃明惠 整理】

兒童節要到了，在少子化的趨勢下，每個孩子都是父母的寶。隨著金融產品日益多元，加上理財觀念盛行，越來越多父母除了幫自己存退休老本外，也願意幫小孩提撥部分資金，像是買股票或ETF等，希望替孩子累積財富。 集保結算所大數據平台統計，截至2024年2月底，12歲以下兒童開戶人數達27萬人，兒童開立帳戶有庫存餘額之人數約20萬人，人均庫存金額逾37萬元；若從2021年起算，兒童股民之總庫存金額也從770億元，一路攀升至2024年2月達1,009億元，成長幅度達31%。

據統計，父母為分散投資風險，兒童股民平均持有標的多達10檔，且在選擇標的上，父母也偏好以投資一籃子股票的ETF標的，勝過投資單一個股。

而兒童股民投資庫存持有標的前10名分別是：國泰永續高股息ETF（00878）、元大高股息ETF（0056）、元大台灣50ETF（0050）、玉山金（2884）、開發金（2883）、中鋼（2002）、復華台灣科技優息ETF（00929）、台積電（2330）、群益台灣精選高息ETF（00919）及台新金（2887），凸顯父母為子女理財，多以分散、穩健為最重要原則。

至於持股變動情形，在過去一年兒童帳戶新增投資標的中，前10名幾乎清一色是ETF，包括：復華台灣科技優息ETF、群益台灣精選高息ETF、國泰永續高股息ETF、元大高股息ETF、元大美債20年ETF及復華富時不動產ETF等，以股息或債息為主的ETF，幾乎已成為親子理財標準配備。

除了以整股方式進行投資配置，父母也喜愛以零股投資方式為孩子理財。

兒童帳戶中零股持有前10名標的為台積電、元大台灣50 ETF、正隆、山隆、元大高股息ETF、中鋼、大魯閣、華南金、國泰永續高股息ETF及中信金等，零股ETF僅占3檔，係以個股居多，顯示除了ETF受到青睞外，高價、績優龍頭股及金融股的零股投資，也是父母為孩子理財的首選標的。

▲12歲以下兒童股民達27萬人，平均庫存金額逾37萬元。（圖／台灣集中保管結算所提供）

65%亞洲父母 選擇在孩子10歲以下做理財教育

關於親子理財，今周刊曾報導英國保誠人壽集團旗下資產管理公司瀚亞投資，針對亞洲區父母進行的親子理財研究，調查顯示亞洲約有65%父母會在孩子10歲以下開始進行理財教育，可見多數家長認同培育金錢觀要從小做起。

瀚亞投資研究部副總賴盈良認為，「許多台灣父母只注重孩子的學科教育，用99.9%的時間來盯小孩功課寫完沒、測驗卷寫完了，這樣不但會讓小孩沒有餘力接觸其它東西，更會讓他們覺得唸書是為了父母。」

然而，台灣父母相對亞洲整體父母，對親子理財並不是最有信心的。

根據研究結果，有7成的台灣父母不確定自己是否是孩子的理財老師與榜樣，且若以親子理財信心指數來看，全亞洲信心指數平均分數為0.65分，但台灣的數據僅有0.61分。

賴盈良分析，會有這樣的結果，可能與台灣勞保時不時就傳出可能破產的消息有關，「相較起香港有強積金、新加坡有公積金、澳洲有Superannuation，台灣勞工內心比較焦慮。」

儘管目前勞退金已經採用新制，不像勞保有破產的問題，但一般大眾對自己的財務智商並不算太有自信。

本文授權自今周刊，原文見此。

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