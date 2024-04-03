5年前標下雙子星…如今被裁定破產 南海控股主席于品海「教會我們的1堂課」

【撰文‧韓政燕】

3月26日，香港網媒「香港○一」創辦人、南海控股主席于品海被香港高等法院頒令破產。這位曾在兩岸三地媒體界名噪一時的港商，5年前一度標下台北西區地標「雙子星」開發案，最後經濟部投審會攔腰擋下；回頭看，投審會最後關頭的及時出手攔阻，避免了雙子星恐淪爛尾樓的命運。

回顧2018年，時任台北市長柯文哲重啟已5度流標的台北「雙子星」捷運聯合開發案，于品海的南海控股集團派出子公司「南海發展」，與馬來西亞柏威年集團合組「台北CITY One團隊」，與藍天集團直球對決，爭取這筆投資金額逾6百億元的重大標案。

標案在審議期間，本刊即揭露「南海發展」財務雖通過投標資格審查，但母集團南海控股的總負債金額是淨值的5.5倍，遠高於北市府對競標者設定的3倍標準，履約財力堪憂，籲主責機關莫忘機捷因得標廠商無力履約，延宕20年通車的慘痛教訓。再者，南海控股的大股東包括中國中信集團，以及由中國國務院控制的中央匯金投資有限責任公司，中資色彩濃厚，也有國安層面疑慮。

儘管在招標過程中，各界對于品海的履約能力及中資背景已有疑慮，但到最後的價格評比，南海發展仍以總分90分大勝藍天集團的82.6分，拿下優先議約權。

投審會隔年懸崖勒馬

認南海發展存國安疑慮

在南海發展得標後，投審會曾在2018年12月間，以「尚無證據顯示南海發展公司為陸資」回應外界質疑，但隨後傳出得標團隊保證金籌措困難等情節，始終無法順利與北市府簽約；直至隔年6月，投審會才以南海發展「易受中國政策影響」為由，依《外國人投資條例》第七條規定，認定不利國家安全，駁回雙子星案。雖南海對此提出訴願，但在結果出爐前，北市捷運局即以南海未於期限內成立新專案公司並與市府簽約為由，決定以次優申請人藍天遞補。

固然慶幸雙子星免於淪為爛尾樓，但回顧整趟過程，不免令人捏一把冷汗，從無視母集團財務狀況的資格審查、履約能力判斷，到一度過於輕忽的中資認定，讓日後遭判破產的于品海，竟能在雙子星案的審查過程中一路闖關。

于品海教會我們的一堂課，值得深思。

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