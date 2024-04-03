全球最嚴減碳考試 台塑7公司拿6個C、1個B-...王文淵傻眼 如何花7年翻A級優等生？

【撰文‧今周刊編輯團隊】

在全球2萬3000家「考生」中，巴特利特（Nicolette Bartlett）特別點名按讚台灣排碳大戶，也是台灣最大的石化集團——台塑企業。巴特利特是CDP的首席影響官，CDP的中文全稱是「碳揭露計畫」（Carbon Disclosure Project），是當前全球最大的碳揭露組織。

目前已有746家金融機構透過CDP揭露碳排，這些機構一方面掌管著136兆美元資產，另一方面，在出手投資或融資時，也會評估投融資對象的CDP成績。簡單來說，CDP的角色宛若全球企業碳盤查、擬訂減碳策略的「最高顧問」，減碳有沒有「減對」，由它說了算！

2月，CDP公布最新的2023年「考試結果」。考試分3科：氣候變遷、水安全，以及台灣企業少有參與的「森林保護」問卷。過往能在前2科都拿到A級成績的台灣企業，2020年以來僅日月光投控、台達電、聯電等，但在去年榜單中，台灣一下子多了5家「雙A」企業，這5家都隸屬台塑集團。

事實上，若就「氣候變遷」部分的評估結果來看，台塑集團共有7家公司拿到A級，另有2家是略遜一級的「A-」評分，但有別於如今一字排開的一堆「A」，回顧7年前，整個集團攤開來的成績，是6個「C」加上南亞繳出的「B-」。

從C級到A級，這是一趟台灣排碳大戶的減碳逆襲戰記。一切的源頭，要回到2017年，從一封寄到台化董事長辦公室的信件談起。

在旁人看來，這其實是一封略帶威脅感的信件。當時，也擔任台化董事長的台塑集團總裁王文淵，收到了這樣一封邀請函，信中寫著，CDP代表全球掌管逾100兆美元部位的投資機構，向台化提出填寫CDP問卷的邀請。

王文淵同意了。然而，評等結果出乎眾人意料。

根據CDP的問卷評分標準，企業依據揭露資料的完整與良窳，從A到D可初步分為4個級別，至於拒絕回覆問卷或不向投資人提交問卷者，則為F級。而台塑集團當年的分數，是一片「C」海。

「大家都很震驚，原本以為我們減碳做得不錯，沒想到卻是這種分數⋯⋯。」曾任南亞的資源回收處處長、現為總管理處安衛環中心環保技術處處長的李後昆苦笑。也讓台塑意識到，原來自家企業在減碳這條路上，仍有許多的「課程」待補。

台塑此後陸續請會計事務所、顧問公司「補課」，這才一步一步跟上國際最新的碳揭露趨勢。2019年，台塑與其他集團兄弟一樣拿到了A-的好成績，但距離真正的A級，始終差臨門一腳。這一腳終於在去年成功踢出，其中的關鍵就是AI。

台塑集團總管理處總經理林善志回憶，當年導入AI，除了「降本增效」之外，另一重中之重是為了減碳。「因為我們發現，單單透過製程效率的改善，所能創造的減碳效果已經愈來愈有限。」於是，在AI學校的培訓助攻下，台塑的「智能減碳戰」亦隨之加速展開。

統計至去年底，透過類似「AI＋模擬」的製程優化，已讓台塑集團一年減少了約73.1萬公噸的碳排，若加計進行中的案件，更高達92.6萬公噸，已占台塑集團2025年減碳目標量的近4成比重。

在減碳路上繼續前行，王文淵有感而發表示，無論是減碳所創造的原料減量效果，或是能源使用效率的提高，乃至員工、社區居民環境保障的提升，這些，在在創造出有形與無形的價值，王文淵下了結論：「推動節能減碳與循環經濟，最大的受利者，終究是我們自己。」

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