0056最新季配息又拉高！除息日、最後買進日曝光 年化配息率還有這麼高

【撰文／胡肇芳整理】

不讓00940專美於前，老字號高股息ETF元大高股息(0056)第2季配息搶先出爐，每受益權單位配發0.73元，比第1季的0.7元還要高，以4/1收盤價39.59元計算，單季配息率1.84%、年化配息率上看7.37%。 0056預計4月18日除息，想參與配息的投資人，最晚在4月17日前買進並持有，配息發放日則在5月15日。 而樂活大叔施昇輝曾在臉書表示，「0056居然看到了40元」，一定有人想問該不該賣了？他的回答是，為什麼要殺了會下蛋的母雞？除非你想把牠殺來吃掉。「有資金需求，就賣！沒有資金需求，就別賣！」

今年以來台股高股息ETF持續高度成長，擁有逾102萬受益人的元大高股息ETF（0056）規模，於3/21創下2789億歷史新高。作為台灣第1檔高股息ETF，0056長期運營穩定，連續配息且填息年度進入第14年，今年第一季除息再度僅7個交易日即填息，讓投資人深具信心。

隨著台股企業成長，0056的股息金額呈現增長趨勢，包括2023年全年每股配息2.2元，已是成立初期的兩倍以上。

根據元大投信官網，0056第2季配息也出爐了，每受益權單位配發0.73元，比第1季的0.7元還要高，以4/1收盤價39.59元計算，單季配息率1.84%、年化配息率上看7.37%。

依元大投信官網揭露至2024年3月底，0056淨值組成中「已實現及未實現資本利得」為10.22元，較2023 年底的7.62元成長逾34%，包含股息收入的可分配收益則達4.82元，未來若淨值跟隨台股行情成長，收益分配金額亦具備維持穩定增長能力。

0056至今年第一季累計配息22.25元，已接近發行價格25元，若目前配息金額水準預估，參與首次募集且以發行價格長期持有的投資人，約再1年左右將達成零成本存股目標。

元大投信提醒，參加ETF配息時要留意配息率不代表報酬率，ETF所領到的企業所發放股利，均計算於每日淨值之內，無論是否配出均屬於投資人權益，除息時會將除息金額自ETF淨值扣除，宜一併留意淨值之變動，不宜以單次配息推估該ETF未來會維持一樣的配息率，建議以長期配息記錄作為參考標準，更能有效評估ETF配息。

0056該不該賣？施昇輝：為什麼要殺了會下蛋的母雞

而樂活大叔施昇輝曾在臉書表示，「0056居然看到了40元」，一定有人想問該不該賣了？他的回答是，為什麼要殺了會下蛋的母雞？除非你想把牠殺來吃掉。「有資金需求，就賣！沒有資金需求，就別賣！」

財經部落客艾蜜莉曾分析，高股息ETF要選擇哪一種呢？如果你可以買齊元大高股息(0056)、國泰永續高股息(00878)、元大台灣高股息低波動(00713)這 3 檔高股息 ETF，由於配發股息時間不同，湊在一起剛好可以「月月領股息」。

艾蜜莉指出，這3檔ETF選股策略各有千秋，0056著重預測未來股息表現；00878鍾情 ESG 概念股，並注重過去殖利率表現；00713重視基本面，尤其是股價波動較低的股票。一次定期定額這3檔 ETF，對於準備退休的族群而言，每月都可以領息會感覺較安心。

本文授權自今周刊，原文見此。

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