曾過最低限度生活⋯日本絕美藝術家20歲創代表作卻親手毀掉：讓過去死去才能重新出發

【撰文／彭蕙珍】

日本新銳藝術家小松羽美2017年首度來台舉辦個展，她在白石畫廊的展覽造成轟動，吸引逾3萬民眾排隊。她的畫作深受台灣收藏家喜愛，從台灣走紅到亞洲及日本。 她笑說自己上輩子可能是台灣人，「我在台灣展出時，很多人說他們可以感受得到我想要傳達的意思，因此懷疑該不會我的前世就在這個地方？」 「2024台北燈節」台北市政府特別邀她參展，將作品《世人皆可成龍》變成大型燈具。她和市長蔣萬安共同為作品揭幕。她表示，這件作品畫的是鯉魚，努力向上，變成了龍，希望能鼓勵每個人都能夠成為龍，千萬不要小看了自己。

小松美羽出生在日本長野縣，她家附近有著大片森林，環境很自然。從小她就看得到守護聖地、擔任神明使者的神獸，以及神靈。漸漸的，她想畫出牠們，於是走向了藝術家之路。

2015年她與日本知名的「有田燒」合作，變成立體作品《天地守護獸》，被大英博物永久收藏，當年11月，《歷史遺跡的守護獸》在佳士得拍賣成交，2017年在台灣走紅後，她的作品從原本一年賣出近3千萬、翻倍成長，2018年銷售金額破億。

原本她在海外的銷售只占1成，台灣個展後銷售突破5成，「現在想買她的客製畫的人超過200人，必須要排隊等待約4~5年。」小松美羽的經紀人星原恩說明。

小松美羽以神獸為創作主題，此為《讚美圍繞的恩典之日》。圖／株式会社風土提供

曾當櫃檯、店員 過最低限度生活

小松美羽在成名之前，經歷一段不短的自我摸索期。美術大學畢業後，她曾當過兼職櫃檯、在藝術商店工作，住的是租金5萬日圓的公寓，三餐和衣著只符合最低限度的生活。

但她並沒有放棄自己的夢想。她將自己在20歲創作的代表作《四十九日》隨身攜帶，有機會就和人分享。

這幅作品畫的是她在爺爺過世後的感受，「爺爺的靈魂經過49日後，就會啟程前往死後世界，這段期間，他的靈魂會受到什麼試煉？」

她在腦中想像著爺爺騎著駱駝搖晃的啟程，曾經養過的兔子是靈魂帶領人，牛是地獄守門人。她用銅版畫方式創作出一個奇幻的世界。

「2024台北燈節」小松美羽的作品《世人皆可成龍》變身為大型燈具。圖／株式会社風土提供

紐約行改變創作 挑戰自我

後來，她遇到了貴人，一位畫廊經紀人—高橋紀成，在酒吧裡看到她創作的《可愛的睡顏》（後來改名為《神與子》）。那時他的父親及親近的人相繼過世，經常思考著死亡，看到這件作品不知為何內心感到相當平靜，於是想和她認識。

在高橋紀成的引薦下，她成為日本知名白石畫廊旗下藝術家。長相甜美的她，很受媒體喜愛，還被日本媒體稱為「絕美銅版畫家」。

高橋紀成認為她太年輕、還不夠成熟，要去觀察更多人的樣貌，去看更寬廣的世界，建議她去紐約走走。

在紐約，她深切感覺到自己的不足，而且必須要創作大幅作品。回到日本後，捨棄原本的銅版藝術，並銷毀代表作《四十九日》的銅版。雖然這是她最重要的代表作，但她認為必須讓過去的自己死去，才能重新出發。

她不再創作銅版藝術，轉以壓克力等為主。

「我想要創作出世界上獨一無二、無法複製的作品，也想去挑戰新的作品。」

小松美羽的神獸作品也會做成立體雕塑，此為FRP彩繪作品。此作品名稱為《非禮勿言》。圖／株式会社風土提供

將藝術家視為「天職」 上輩子應該是台灣人

小松美羽的作品主題是神獸，是因兒時看到狛犬，並被守護者。她說明：「藝術會影響人心，這是一份非常重要的工作，也是我的責任，要讓人往善的方向走。」

「繪畫是治癒心靈的良藥，我希望看到我的畫的人，身心靈能夠得到救贖。」

大約在24～25歲左右，她將當藝術家視為自己的「天職」，「當我展示創作時，很多人會向我說他們從畫裡感受到的心情，透過他們，我發現我的畫可以注意到人家的心靈，才明白這就我要做的事。」

小松美羽在台灣有許多粉絲。圖／熊谷俊之攝

26歲來台旅行 最愛台灣茶

小松美羽很喜歡台灣。26歲就和妹妹來台灣旅行，「當時是為了慶祝她找到工作，兩人想要找個國家度假。」這是她們第一次出國。

她很喜歡台灣，尤其是台灣茶，並驚訝於「原來茶這麼好喝」，「台灣的茶杯很小，茶很甜，最喜歡台灣的烏龍茶，有時也會上網購買台灣茶。」

來台逾20次的她，稱得上是台灣通，從台灣頭玩到台灣尾，「我去過台南、高雄，到雲林看布袋戲，北台灣的九份、十分也去過；每一個地方都有特色，未來很想去花蓮。」

被稱為「神隱少女成人版」的她，特別重視台灣藏家。現在小松美羽在美術大學擔任特任教授，她會告訴學生，台灣在藝術市場的重要性，也鼓勵未來想要從事藝術的年輕人，不要放輕忽台灣。

紐約行後，小松美羽的創作越來越大件，此為《靈魂的覺醒》。圖／株式会社風土提供

小松美羽現正在台北白石畫廊展出個展至4月20日，每次來台展覽她都是懷著對台灣的感謝心情創作，作品中有台灣的龍和山。此為《世人皆可成龍》。圖／株式会社風土提供

本文授權自今周刊，原文見此。

《延伸閱讀》

「米酵菌酸」是什麼？我吃隔夜飯會中毒？10種可能產生毒素食物！「如何保存才安全」一文搞懂

勞保年金給付調幅創新高，90萬勞工準備收錢！每月多領「這麼多」…何時請領退休金最划算？

砸上百萬爆買00919全套牢...「想跟風大賺變吃臭豆腐」他呼救！成交價讓眾人驚嘆：天選之人

【尊重智慧財產權，如需轉載請註明資料來源《今周刊》，謝謝】