川普媒體掛牌上市 身價狂飆登全球5百大富豪！前總統兼差帶貨王 銷售聖經「讓美國再次禱告」

【文/朱偉銓】

美國前總統川普(Donald Trump)近期除了忙著總統大選衝刺，旗下的媒體公司Trump Media & Technology Group（TMTG）也宣布掛牌上市，川普的財富因此大幅增加，市場投資者對這家新媒體公司高度關注，也反映在該公司股價上，掛牌第一天就一度飆漲約58%，川普的淨資產更飆升了數十億美元。

川普旗下媒體公司那斯達克掛牌上市 股價一度飆58％

TMTG旗下的社群平台Truth Social也廣受川普粉絲歡迎，川普在2021年1月的美國國會山莊暴動事件後，川普的社群平台帳號被X（之前的推特）、臉書等平台封鎖，不甘示弱的川普便在2022年2月創立了「Truth Social」新社交平台，儘管如今川普的X和臉書帳號已恢復，他仍持續使用Truth Social進行社交活動。

但社群媒體的競爭還是相當激烈，根據市場分析機構Similarweb的估算，Truth Social平台2月的活躍用戶數約為500萬，這個數字遠遠低於TikTok的逾20億和臉書的30億，川普25日在紐約就豔星封口費相關刑案出庭後，向媒體表示Truth Social的現況相當良好，儘管川普目前尚未公開該平台的用戶數，但隨著TMTG上市，這方面的資訊將會陸續揭露出來。

據彭博社報導，TMTG透過 SPAC 方式收購數位世界併購集團（Digital World Acquisition Corp，DWAC）本月25日完成合併，26日於那斯達克交易所(NASDAQ)上市交易，公司代碼為「DJT」，股價在盤中一度飆漲約58%，最終收盤價上漲16.12%至每股57.99美元。

美國CNBC報導，TMTG公司的上市使川普的淨資產增加了超過30億美元，在公司上市前，TMTG估值約為16億美元，而川普持有該公司90%的股份，價值約為15億美元，現在公司已成功上市，川普持股比例降至58%，但價值卻大幅增加，以26日收盤價57.99美元計算，川普手中持股價值高達53億美元（折合約新台幣1693億元）。

雖然川普身價大飆升，但這筆財富增加目前還只是帳面價值，根據交易條款，川普至少在未來6個月內無法出售或轉讓公司股票，除非董事會同意或修改條款，川普才能做出交易動作。而這次公司成功上市且股價飆升，也給了川普在財務上明顯提振，先前CNBC估計，川普的淨資產約在23億至31億美元之間，但這次股價飆漲使川普首次躋身全球500大富豪之列。

川普的財富主要來自於房地產等非流動資產，例如其在曼哈頓的辦公大樓股份價值約3億美元，不過TMTG上市後的股市財富能否解決他的債務問題還有待觀察。

目前TMTG公司尚未盈利，去年銷售額僅為330萬美元，且淨損達4900萬美元，美國美聯社提醒投資人，TMTG公司近期的波動性可能很高，股價也可能有高估價值的風險，投資人若要投資川普的公司，必須要注意短期股價震盪風險。而在近期監管文件中，TMTG公司指出新社群平台通常失敗率高、以及公司營運在可見的未來仍會虧錢，故投資人需要謹慎觀察該公司後續經營競爭優勢。

目前川普身上還是有很多爭議案件纏身，先前針對金融詐欺案，原本 2 月時紐約法院裁定，川普需承擔 4.64 億美元的賠償責任，但25日法院裁定，川普只需要支付 1.75 億美元的保證金即可上訴，且免於其名下房地產被扣押，同時將繳納期限再延長 10 天，儘管如此，因為TMTG順利上市，川普表示他已經有足夠的現金支付法院的保證金。

川普搖身一變商品帶貨王 一本聖經售價2千元

除了上市成功讓川普身價狂飆，川普近期也搖身一變商品帶貨王，競選團隊在26日推出了全新川普代言商品《天佑美國聖經》（God Bless the USA Bible），每本要價59.99美元（約新台幣2,000元），並攜手川普的競選場招牌歌曲《天佑美國》（God Bless the U.S.A.）原唱李格林伍德（Lee Greenwood）共同為產品宣傳。

▲川普帶貨宣傳《天佑美國聖經》，一本售價59.99美元，可在其網站GodBlessTheUSABible.com訂購（圖片來源: GOD BLESS THE USA BIBLE）

川普26日在他的社群平台Truth Social上發文表示：「聖周快樂！讓美國再次禱告。隨著即將到來的復活節周五，我推薦大家購買一本『天佑美國聖經』。」並在貼文影片中提到「美國喪失了宗教和基督教精神，這就是為什麼美國正在走向混亂的原因。」他還表示每個美國家庭都應該擁有一本聖經，他自己家裡也有很多本。

▲川普於其Truth Social帳號發文，喊話「讓美國再次禱告」(Let’s Make America Pray Again)（圖片來源：川普Truth Social帳號）

拜登的競選團隊發言人薩拉菲娜·奇蒂卡（Sarafina Chitika）對川普的行為表示強烈批評，指控川普目的是為了自己謀利，並直言這種行為展現了川普一貫的特點，即一個一生都在欺騙人民的騙子。

但川普團隊也在官網表示，《天佑美國聖經》的銷售收入不會進入川普的口袋，提到GodBlessTheUSABible.com不是政治網站也與任何政治宣傳無關，它不屬於川普、川普組織、CIC Ventures LLC或其各自負責人或附屬機構所有、管理或控制，是根據付費許可協議使用川普姓名、圖像和肖像，距離美國總統大選還有近6個月，全球持續關注川普這位話題人物的後續動態。

本文授權自今周刊，原文見此。

延伸閱讀》

股價漲太多不敢買？她從對數字一竅不通到3年創造被動收入破200萬：新手就是要趁股票上漲時買進

士電今年股價119➝299元、華城342➝785元...還能繼續漲？達人解析4檔重電概念股「利多這時間才結束」

00939破發，00941不配息卻飆17.X元！想賺價差「成分股一次看」…他解析為何安心買下去

【尊重智慧財產權，如需轉載請註明資料來源《今周刊》，謝謝】