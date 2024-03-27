AI是新的工業革命 黃仁勳欽點「8家將」護體輝達：台灣處於最中心位置

【撰文‧今周刊編輯團隊】

「GTC」是當今AI王者輝達（NVIDIA）自2009年起每年舉行的開發者大會，3月18日登場，這場盛會共聚集了300多家參展廠商、逾7.5萬名參觀者；「今天在這個房間裡，代表的是全球100兆美元行業的縮影。」這是輝達創辦人兼執行長黃仁勳在GTC主題演說的開場。

「但是，我們還有很長的路要走…」在演說中，黃仁勳用這句話鋪陳生成式AI的發展及他的企圖心。企圖心的第一個關鍵點，用黃仁勳自己的話來形容，是「非常、非常巨大的GPU」，或是「超越物理限制」的算力，又或者是讓競爭者看不到車尾燈的算力提升速度。

事實上，去年以來成為AI世界話題重心的「大語言模型」，之所以能有一日千里的進展，關鍵正在於參數愈來愈多、訓練資料量愈來愈大、模型愈長愈「胖」，2022年11月底釋出的ChatGPT，參數量為1750億，比前一代激增超過8倍，終於一夕暴紅，到了2023年4月推出的GPT-4，一般估計參數量已經破兆。5個月內，參數量暴漲超過5倍，需要的算力也就必須等量齊觀。

過程中，台灣供應鏈就是讓黃仁勳的野心得以落地最重要的合作夥伴，鴻海、廣達、緯創、緯穎、英業達、華碩、華擎、和碩，都是在GTC中被黃仁勳欽點的AI伺服器業者。

鴻海旗下的鴻佰、廣達、緯穎是GB200伺服器機櫃首批供應商，協助輝達將最先進的AI算力快速落地。據了解，如果輝達GB200供貨順暢，鴻佰最快9月就能出貨，有很高的機會是全球第1家；而鴻海董事長劉揚偉日前將今年集團營收由「持平」調至「明顯成長」，關鍵因素之一，就是GB200整機櫃接單暢旺。

以子公司雲達之名參展的廣達，也展出兩款Blackwell架構主機板，負責伺服器業務的廣達資深副總經理楊麒令在現場透露，廣達GB200整機櫃可望在第4季大量出貨。

AI伺服器代工廠在黃仁勳加持之下，股價也開始活蹦亂跳，鴻海近期創下14年來股價新高、英業達也一度寫下去年8月以來波段新高。至於身為AI伺服器後進者的和碩，更因為首度躋身輝達整機櫃伺服器供應商之列，股價也在主題演說後亮燈漲停、一度觸及109.5元寫下歷史新高。

追求無限算力的另一個效應，是一舉打開了資本市場討論多時的「伺服器液冷散熱」想像。GB200整機櫃耗電量高達120千瓦，必須改用散熱效率高的液冷系統，「攝氏25度的水進了機櫃，變成攝氏45度的溫水出來，大概就是室溫的水進、按摩浴缸的水溫出。」黃仁勳形容。

在GTC正式登場前一周，黃仁勳受邀在母校史丹佛大學演說公開稱讚液冷系統後，元山、尼得科超眾、協禧、奇鋐、雙鴻、廣運、泰碩、健策、動力－KY、業強等散熱股都大漲一波，GTC登場之時，台達電股價接棒而起。

這回GTC，台達電不僅是全球唯一受邀參展的電源廠，市場傳出，GB200的DGX整機櫃液冷散熱系統，正是由台達電參與設計，台達電有望成為伺服器電源及散熱的大贏家。

輝達有了台灣供應鏈的鼎力相助，黃仁勳也情義相挺、將台灣供應鏈擺在「C位」。

為台灣供應鏈舉行的GTC晚宴上，黃仁勳特別表示，AI是新的工業革命，在這個過程中，「台灣正處於最中心的位置」，他更說：「我是很棒的台灣大使，因為我了解歷史，我了解台灣公司的重要性，我了解在新的AI革命、新的工業革命中，台灣的角色有多麼重要，我們一定要確保，這個故事由台灣的視角來講述。」

更多內容，請參閱最新一期《今周刊》(第1423期)

延伸閱讀》

1個理由，我把00941全賣了！她年領168萬股息、42歲提早退休：台股2萬點，存股只留這3檔ETF

創作才女鄭華娟德國離世享壽61歲…Men's Talk、太委屈都出自她手，40年創出300首作品

勞保年金給付調幅創新高，90萬勞工準備收錢！每月多領「這麼多」…何時請領退休金最划算？