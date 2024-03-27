4月電價漲…台電秀「試算2圖卡」：每天增加不到1元 還有1方法能推算

【文．林依榕整理】

4月起電價平均要調漲11%，讓民眾大喊實在吃不消，也有人對於自家電費到底會增加多少費用仍一頭霧水。台電特別製作2張圖卡，讓民眾更方便試算漲價後的電費，並強調，若以非夏月單一期金額約1000元來看，調整後換算下來，其實每天增加不到1元。

圖／台電電力粉絲團

今年4月電價將調整，要怎麼知道我家會被調整多少呢？台電表示，近來傳出民眾拿到電費帳單誤以為是單月電費，事實上，一般住宅用戶收到的電費帳單都是2個月為一期，電費金額要除以2才是每月電費，適用的電價級距也是兩個月用電加總來計算。

以每月用電度數計算來看，此次民生用電每月330度以下調漲3%，以一期（2個月）電費單來看，就是用電660度以下調漲3%。

且國內住宅電價為累進計費制，每一級距有其固定電價，只有超出該級距的用電量才會按照更高的級距收費。全國住宅用戶中，約2/3用戶夏月電費每月最高700多元（每期最高1300多元），對這些住宅用戶而言，經過估算此波電價調整每月最多增加21元，換算下來每日增加不到1元。

用電度數試算看不懂 台電再祭「電費單金額」試算圖

台電說明，如果覺得用電度數實在很陌生，可以直接拿出家裡以前的電費帳單，從帳單金額推算出這次家裡電費漲多少。

舉例來說，以下圖舊有帳單一期金額約1000元（非夏月）為例，調整後約為1030元，2個月增加約30元（一個月約15元），換算下來同樣每日增加不到1元，當然如果用電度數越多，增加的金額當然就會越多。

台電進一步解釋，由於一般家用電費是採用累進計價，住宅1000度以上調漲10%，如果住宅每月用電量為1001度，僅超過1000度的那1度，會依據調漲10%後的電價來收費。

圖／台電電力粉絲團

電費調漲烘焙業慘了？台電1招緩解產業用電之苦

另外，針對外界質疑烘焙業預計受電價影響的評估，台電再次強調，台電公司充分針對各產業影響進行評估，針對烘焙業也掌握了不同經營形式可能受電價影響的狀況，均予以試算評估。

對於烘焙坊等營業場所，台電也建議可依其用電狀況評估選用時間電價，因尖離峰時間分開計費且均為單一費率，不受累進費率的影響，選用後搭配在尖峰時間節約用電，也可申請政府節能設備補助，汰換老舊耗能設備，達到節電與節省電費的雙贏效益。

本文授權自今周刊，原文見此。

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