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00940、00939…投資小白適合買ETF嗎？專家：連配息、利息都沒懂就別「越級打怪」

聯合新聞網／ 今周刊
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【撰文／翁申霖整理】

近來高股息ETF掀起台股投資熱潮，除了金管會提醒投資人要留意「部分ETF持股恐太集中」與「投資人不夠理解商品特性」兩大風險之外，有專家也提醒，在台股創下歷史新高的同時，買進剛募集發行的ETF，要小心燙傷！

在「高股息ETF熱」推波助瀾之下，不少新手也想躍躍欲試，但在股市較少打滾經驗的投資小白，適合跟進這波申購潮嗎？有專家示警，在還沒搞清楚ETF之前，「先別越級打怪。」

近期台股強勢攻克兩萬點再創新高，熱錢湧入股市，細究原因，法人表示，近一個月多檔新ETF展開募集，卻充斥著解定存、增房貸、借信貸等申購亂象，讓央行與不少專家學者憂心，希望這些投資人能清楚高股息ETF的商品屬性，而不是一窩蜂的盲目追逐，且目前股市偏高點，更應審慎投資。

法人直言，「甚至有投資人是從穩定的保單、存款，直接轉進波動高的股市，若未來出現震盪，真的能承受嗎？」

專家打破最可怕迷思：利息≠配息！

旗下擁有「國民ETF」之稱的「國泰永續高股息(00878)」等熱門商品的國泰投信ETF研究團隊表示，投資人除了對ETF商品不熟悉外，對配息也有所誤解，以為是在保有本金的前提下，額外領到另一筆錢，將「存款利息」和「ETF配息」概念混淆了，所以才會出現配息率8%、10%勝過定存利率等不正確的說法。

所謂ETF的配息，專家表示，是需要填息後才算是真正領到，但一旦面臨下行風險呢？則有可能賺了息但賠了本。

投資人必須留意到所有投資宣傳都會提醒，沒有穩賺不賠的投資，「投資一定有風險」。

以投信投顧公會的風險報酬等級來看，「類似於銀行存款的『貨幣市場基金』，風險報酬等級僅RR1，但『股票型ETF』風險報酬等級大多為RR4，甚至是最高的RR5，」這對於從未踏足股市的投資人來說，跟著熱潮買進高股息ETF可說是「越級打怪」。

追求月月配、穩定配息 「債券ETF」更穩健

專家建議，想追求月月配、穩定配息金額的人，可從風險報酬等級為RR2的債券ETF開始。

舉例來說，「國泰10Y+金融債ETF(00933B)」，其投資標的為世界級銀行，是大到不能倒的金融巨頭，基金平均信評達A，且目前股價不到17元(3/22收盤價16.71元)，也是很好入門嘗試的價位。

此外，專家表示，今年啟動降息為市場共識，持有債券，還有望享資本利得空間。

本文授權自今周刊，原文見此

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【尊重智慧財產權，如需轉載請註明資料來源《今周刊》，謝謝】

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