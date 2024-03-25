00940「破發」是好事？他拆解成分股：守住較高殖利率 想賺價差改選這檔

【文．翁申霖 整理】

提到近期的高股息ETF熱，多數人會立刻聯想到「元大台灣價值高息ETF(00940)」，其採用股神巴菲特的價值投資選股邏輯，讓00940申購幾乎成為全民運動，搶購潮連央行總裁楊金龍也不禁示警「羊群效應」。 預定在4月1日掛牌上市的00940，元大投信官網公告淨值卻是跌至9.97元，跌破10元發行門檻，許多投資人擔心一上市恐將血流成河？對此，有專家卻認為「這情況應該要覺得高興。」

00940跌破發行價 兩派投資人熱議

雖說00940尚未正式掛牌上市，募集資金規模超過1752億元，備受市場關注，然而，從元大投信官網公告來看，009409在22日淨值首度跌破10元發行價格，來到9.97元，跌幅約0.5%，引發市場譁然，此消息也在「00940自救會」臉書社團上引起討論。

面對00940未上市即跌破發行價，有一派人認為「不擔心」，表示目前跌幅僅0.5%，「進場資金大約2成而已，還有千億資金還沒開始買股，屆時要回到10元以上不難。」又或指出「跌反而是買入的好時機」。

不過，也有另一派投資人相當擔憂，一名自稱身家「歐印(All in)」在00940的網友表示，「自己房子抵押、信貸全壓在00940上，現在淨值跌到9.9多，怎麼辦，救救我這個迷途的小韭菜！」

圖片來源/元大投信官網

外資、投信拚命倒貨 押身家在00940還有救？

對於「韭菜們」的哀號，投資達人「狄驤的資本主義求生筆記」在粉絲頁上解釋00940淨值跌破到9.97元的原因，他表示，「原因很簡單，隨著00940千億資金進場，外資和投信同行開始大吃豆腐，逢高拼命倒貨，成分股沒有一個是紅的。」

許多投資人擔心00940一上市就會血流成河，但他認為，「00940本來就是標榜高殖利率和提高現金流，而不是賺價差，所以當投資人看到00940下跌，擔心賺不到錢，這可能代表投資人不知道自己買了什麼，也不知道自己想要做什麼樣的投資。」

簡單來說，「如果你是想要長抱00940的投資人，看到成分股被大吃豆腐，反而要感到開心。因為 00940還有大把資金沒有進場，可以持續逢低佈局，代表法人主力吃了豆腐，00940也沒有追高股價，守住了較高的殖利率，未來投資人領息也更安穩，大家都開心。」

「如果你是想賺價差，大賺資本利得的投資人，那就不該碰00940，反而可以考慮00881等成長性較高的ETF和標的。」

他建議，先靜下來搞懂自己想要做什麼樣的投資可能更好。

面對近期許多熱門 ETF「破發」，也就是跌破發行價，等於申購的投資人都被套牢，專家直言，「這真的算好事一樁，剛踏入股市的投資人，經歷市場的震撼教育，這是比配息還要更好的收穫。」

本文授權自今周刊，原文見此。

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