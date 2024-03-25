挑對產業龍頭股賺20倍！現在還能存？華倫老師：從生活中挑龍頭股

【文．周靖璞】

2024年3月，不少AI概念個股跳空大漲，帶領台股指數和相關ETF不斷突破新高。投資新手現在入場會不會風險太高？產業這麼多又該如何挑選好的標的？

「定期定額最好！」華倫老師給投資朋友建立信心，他引述《投資前最重要的事》一書中實例，從1972年開始投資美股S&P 500指數，統計到2013年底，即使每次定額投入時間點都在區間最高點，當初投入的18萬美金已變成110萬美金，長期投入並持有大盤指數或是績優個股，是最穩健的投資方式。

檢視個股標的 是否適合長期持有

華倫老師提醒此刻台股「選股不選市」，建議小資族可從ETF及產業龍頭股著手，至於冷門轉機股，他建議應多停看聽。

在挑選產業龍頭股上，像是晶圓代工台積電（2330）、豆腐生產廠中華食（4205）、沙拉油龍頭大統益（1232）、雞肉飼料廠大成（1210）、卜峰（1215），產業龍頭股不見得是熱門股，卻深具護城河效益。部份產業龍頭像是台塑、中鋼儘管近年股價表現欠佳、但長期領息，仍有優於銀行定存的收益。

他在節目中分享持有中華食20年經驗：「2004年買進時15~16元、2007年31.4元，三年漲了一倍，遇金融海嘯又腰斬，「我當時操作策略是愈跌愈買！」「不景氣，大家還是要吃豆腐，所以我不會怕。」

2010年股價又漲回去，但盤整長達2~3年都在30元不太動、許多投資人光是此種情況可能就受不了，但華倫持續耐心持續持有，2013年漲到40元、2015年跌2成、2017年從35元漲到76元、2018年再跌到60元、2019年漲到93元，遇疫情又跌到69元，接著漲到150餘元、近年又跌到100元。

「持有中華食這檔股票20年賺20倍！」華倫老師表示：「20年前我如果放進100萬，現在是2000萬元。」「我選擇我理解的股票，我走進賣場看到大家都買中華豆腐，所以就算股價跌也不會怕。」他認為民生消費股票相對抗跌，只要下跌就會定期定額一直買。

此外，他在節目中用「品牌、專利、特許執照」、「轉換成本」、「網路效應」、「成本優勢」、「有效規模」五個概念打造不用擔心被市場淘汰的護城河。

至於此刻的ETF該如何選擇？他在節目中提到連結美股的00757(統一FANG+)，成份股主要為眾所熟知的尖牙股，像是Apple、Amazon、Netflix、Meta、Nvidia等公司，更多精彩內容，歡迎收聽這一集的《毛利小姐變有錢》：https://reurl.cc/77aadQ

本文授權自今周刊，原文見此。

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