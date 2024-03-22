房貸地板利率飆2.185%！千萬貸款6次升息每月多扛逾萬…還會連續升？

【文．彭蕙珍】

央行週四（3/21）召開2024年首季理監事會議，利率再調升半碼，連同本次升息週期，此次為第6度升息，讓房貸族的負擔進一步增加。 以貸款1000萬元30年期試算，房貸利率2.06%，本息平均攤還本來每月金額3萬7263元，升息半碼過後，房貸利率2.185%試算，則每月償還金額增加到3萬7894元，月還款多631元，每年多繳7572元。 若以6次升息來計算，每月增加房貸金額高達13638元，一年則是要增加163656元，累積升息所額外增添的負擔相當驚人。 不過，在信用管制部分維持現狀，讓原本憂心央行跟進財政部下修豪宅線，恐衝擊房屋貸款的預售屋買家，得以暫時鬆一口氣。

千萬房貸30年、每年多繳7572元

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，以貸款1000萬元30年期試算，房貸利率2.06%，本息平均攤還本來每月金額3萬7263元，升息半碼過後，房貸利率2.185%試算，則每月償還金額增加到3萬7894元，月還款多631元，每年多繳7572元。

以6次升息來計算 每月增加房貸金額高達13638元

大家房屋企研公關主任賴志昶指出，每年多繳7572元看似不高，不過若以2022年反應升息前5大行庫平均房貸利率1.378%，月付金額為3萬3930元，換算本次升息，每月多繳3964元、每年多繳4萬7568元，已是超過2023年平均經常性薪資的4萬5496元，對房貸族壓力之重不言可喻。

若以6次升息來計算，每月增加房貸金額高達13638元，一年則是要增加163656元，累積升息所額外增添的負擔相當驚人。

曾敬德表示，4月電價調整可能帶來通膨預期，加上近期市場ETF申購資金太瘋狂，央行此次升息半碼並非針對房市而來，但對於房市仍有口頭警告，觀察此次升息半碼其實對於市場不是壞事，有助於讓不斷創高的房價稍稍恢復冷靜。

他指出，接下來要觀察利率屬於單一次調升，還是連續性升息，不過以過去升息5次後房市仍反映市場基本面而走揚來看，應該短期可以讓市場稍稍降溫，不過長期可能不會對房市造成太大衝擊。

6度升息利率 累計調升3.5碼

台灣房屋集團首席副總裁周鶴鳴表示，央行決議升息半碼，雖然出乎外界意料，但仍可以理解，而物價隨電價上揚，房價也將受帶動，且6度升息後，利率累計已調升3.5碼，使房貸族的負擔加壓。

不過，美國今年後續的降息訊號明確，經濟展望也有諸多變數，因此往後的利率走勢是否持續走揚，仍有待持續觀察。

此外，近年因房價上漲，不少中小坪數物件的總價帶已逼近豪宅門檻，但實際上並非傳統認知的豪奢大戶，且豪宅線下修，對已購屋但仍未申貸的中高總價預售屋影響甚鉅，因此本次央行「一動不如一靜」，持續觀望市場變化，決議信用管制維持現狀，算是符合外界預期。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐指出，央行本次雖未加碼信用管制，但2019~2021年境外匯回的3000多億資金，將於今年陸續分批解禁，由於高總價物件，向來是企業、富商存放資金抗通膨的熱門管道之一，因此解禁資金是否轉泊不動產造成市場過熱？將是後續房市景氣與央行施政的觀察重點之一。

本文授權自今周刊，原文見此。

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