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台積電別想了？英特爾拿到晶片法案最大筆補助！美商務部高層：不可能拿到更多

聯合新聞網／ 今周刊
台積電。記者吳康瑋／攝影
台積電。記者吳康瑋／攝影

【文．劉煥彥】

美國商務部在台北時間周三（18日）傍晚（美東時間18日清晨）發布聲明，將透過晶片法案給予英特爾85億美元（逾2700億台幣）補助，外加110億美元貸款（約3500億台幣）貸款。

商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）直言，這將是美國政府根據國會通過的晶片法案（CHIPS Act），給予個別企業的最大一筆補助。

不僅如此，美國總統拜登18日將親自前往亞利桑那州鳳凰城的英特爾新晶圓廠，正式宣布這項補貼案。

日本經濟新聞最新報導，根據美國商務部高層官員的說法，南韓三星電子及台積電都大手筆在美國投資晶圓廠，但根據雷蒙多的對外談話口徑，高層官員表示，三星跟台積電獲得的補貼，都不可能比英特爾還多。

英特爾拿到2700億補助 + 3500億台幣貸款

美國商務部在最新新聞稿中表示，「拜登-賀錦麗政府宣布，商務部與英特爾公司達成了初步獎勵合作備忘錄（preliminary memorandum of terms，PMT），將根據晶片與科學法案最高提供85億美元資金，以強化美國供應鏈及重新建立美國半導體製造的領導地位」。

「先進技術的邏輯晶片攸關全世界最先進的技術，例如人工智慧，而這筆資金有助確保更多這類晶片是在國內開發及生產。」

「如同拜登總統在國情咨文中所強調，晶片與科學法案正劃出一條新方向，要在美國生產重要技術、在創新上領導世界，並且在美國創造優良的工作機會，這是商務部根據晶片法案所宣布的第四項PMT。」

雷蒙多暗批台韓　美國是先進晶片設計領導者，卻「依賴亞洲很少數的工廠來生產」

日本經濟新聞則報導，商務部長雷蒙多表示，給予英特爾的這筆金額，是要促進「達到晶片法案的目標，也就是在這個十年結束前（2030年前），美國要生產全世界約20%的先進技術晶片。

她指出，美國雖然是先進晶片設計的領導者，卻「依賴亞洲很少數的工廠來生產」，而這個狀況是個「國家安全問題」。

雷蒙多也提到，更多晶片法案的補助案正在洽談中，但沒有透露時程，「我們還有更多案子會宣布，現在正在進行中」。

根據美國商務部聲明，英特爾在美國的總投資額將超越1000億美元，包括晶圓廠及封裝廠，而且橫跨了亞利桑那州、俄亥俄州、新墨西哥州及奧勒岡州。

英特爾執行長基辛格（Pat Gelsinger）在商務部聲明中則說，「對美國及英特爾說，今天是個決定性的時刻。AI（人工智慧）正在很快加速數位革命，而數位領域的每個方面都需要半導體。」

「晶片法案的支援將確保英特爾及美國在AI時代持續領先，我們要建立一個有韌性及永續的半導體供應鏈，推動我們國家的未來。」

至少五家台積電及英特爾供應商　暫停在亞利桑那州建廠或縮小規模

日經報導提到，全球經濟先進國家都在加速建立國內的半導體供應鏈，但各國進度不一。以美國為例，由於成本高漲，至少有五家台積電及英特爾的化學品及材料供應商，不是暫停在亞利桑那州建廠，就是縮小規模。

反觀在日本，台積電的兩座晶圓廠就獲得日本政府約1.2兆日圓（約2500億台幣）補貼，三星及美光也獲得相當於投資額四成的政府補貼。

華府政策諮詢業者Beacon Policy Advisors資深研究分析師Owen Tedford表示，若美國政府要持續追求本國生產全球兩成先進晶片的目標，華府有可能在2026年提出第二個晶片法案

他指出，可望代表共和黨出馬角逐下一任美國總統的川普，比較重視貿易競爭而非先進科技競爭，但「產業政策當然可以支持所謂『美國優先（America First）』的說法。」

華府一位資深官員表示，行政部門與先進製程晶片業者對於晶片法案的補貼「有非常建設性的磋商」，商務部目前收到業界來申請補貼的總額已經超過700億美元（約2.25兆台幣）

本文授權自今周刊，原文見此

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