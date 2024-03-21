又能賺紅包！本週3檔股票抽籤「限時3天」 抽中這檔現賺近4萬

【文．黃明惠 整理】

又有新股抽籤來送紅包了！本週有3檔抽籤股，包括愛山林(2540)、智原(3035)以及中裕(4147)，若投資人幸運抽中智原，一張可賺近4萬。

根據證交所資訊，本週有3檔股票開放申購，分別為愛山林（2540）、智原（3035）以及中裕（4147）。

▲翻攝證交所網站。

愛山林申購日從週二（3/19）至週四（3/21）， 每股承銷價為80元，以收盤價93.4元計算，幸運抽中的話可望賺進1.34萬元。

愛山林發布2023年財報，去年營收81.02億元，年增71％；稅後純益15.07億元，年增239％；每股稅後純益3.91元，優於2022年的1.21元。

（示意圖／Ingimage）

IC 設計大廠智原辦理上市增資，日期從週三(3/20)至週五(3/22)，預計3/26抽籤，每股承銷價 310 元；若以收盤價347.5元計算，抽中1張有望現賺3.75萬元。

智原公布2023 年 Q4 營收 28.24 億元、EPS 1.28 元，季減 5％、年減 13％。全年營收 119.66 億元、年減 8.4％，Q1~Q4 累計 EPS 6.39 元，創下歷史次高。

而中裕申購日則是從週三至週五(3/22)， 每股承銷價為82元，以收盤價89.4元計算，幸運抽中的話也能小賺7400元。

中裕新藥目前致力於預防和治療造成人類健康巨大危害的病毒傳染疾病，現階段核心重點項目為愛滋病治療與預防之新藥開發。

此外，進入高齡化社會，連鎖藥局版圖持續擴張；挾著堅強股東陣容、旗下擁三大通路品牌，台灣老字號藥局品牌佑全藥品申購日從本週一（3/18）至週三（3/20），目前已結束申購， 每股承銷價為65.01元，以興櫃收盤110元計算，幸運抽中的話可望賺進4.49萬元。

佑全2000年4月成立，旗下有「佑全保健藥妝」、「健康人生藥局」及「札幌藥粧」三大通路品牌，截至2023年底共有160間門市，今年展店目標180家，每年門市家數將以10~15%的幅度成長。

今周刊1421期報導，攤開佑全的股東結構，優盛醫學集團目前持有佑全51.2％的股權，而優盛是製造血壓計、血氧計的老牌醫療器材廠，因此自然成為佑全醫材最大的供應者。

其第二大股東為持股32.89％的生達。從事藥品生產製造的生達，在疫情期間感冒藥品大量缺乏時，讓佑全的藥品能夠不虞匱乏；此外，生達旗下的生展，專攻保健品的開發，佑全自有品牌的保健品就是交給生展代工。

第三大股東則是持股7.68％的富邦媒體，旗下的momo購物為佑全提供電商平台與物流的專業諮詢。

股票抽籤有2風險

至於股票抽籤都是穩賺不賠嗎？法人操盤手「藍白拖主力」認為，雖然參加抽籤的成本只要20元，但這不代表抽到就穩賺不賠，新股投資還是有風險的。

他指出，第1個風險是在抽籤的過程中價差不見了。新股從開始申購登記、抽籤、實際撥券，這中間約需6 ∼ 9個交易日，萬一市場突然有不利因素出現，市價和申購價的價差又不夠大的話，很可能拿到股票時，市價早已跌破承銷價，造成不賺反賠的情況。

其次就是沒有蜜月期（指剛上市的前5天）。通常在股市大多頭，交易熱絡時，新股上市櫃後較容易出現一波蜜月行情價。但這也沒人能保證，也有可能一掛牌就跳空。

本文授權自今周刊，原文見此。

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