勸父砍掉6公頃檳榔樹 20年後變8千棵樹海！薰衣草森林董座：種樹感覺沒用但實質很有用

【撰文/彭蕙珍】

減碳、樂活，已成顯學！雄獅集團總經理黃信川看好產業發展趨勢，去年8月成立「台灣樂活永續協會」。3月12日是植樹節，他號召會員於薰衣草森林新竹尖石店舉辦「植下一棵樹，收穫一片林」活動，種下15棵肖楠。 黃信川表示，這項活動未來每年都要持續做下去，目標是5年內種1千棵樹。他指出，協會目前有50家企業會員，以「一帶一入」，今年再增加50位會員，「明年會員200家，2026年達到400家。」 「台灣樂活永續協會」會員包括食、宿、遊、購、行等領域，形成堅韌的綠色產業鏈，他說明：「我們要打群架，這對產業是正向的，期許透過大家的力量，讓社會有所改變。」他更看好綠色旅遊將成為未來的主軸。

螢火蟲季吸遊客 成最旺季節

活動邀請薰衣草森林董事長王村煌進行專題演講。他笑道：「川總說5年要種1千棵樹，我爸爸在山上有6公頃土地，原本是種檳榔樹，20年前我勸他砍掉檳榔樹，他有幾個月不和我講話，可能覺得我學壞了，罵道：『你也不想想檳榔養大你，種茶難道不會破壞水土喔！」

「他很悲傷，有一天清晨6點我聽到電鋸的聲音，原來是他砍掉了檳榔樹，種了8千棵柳杉、肖楠、樟樹及烏心石，這些樹現在長成了一片森林。」

「每到4月、5月是薰衣草森林最棒的螢火蟲季，也是我們一年收入最好的時候。」他有感而發的說：「種樹感覺沒用，實質很有用。」也因此，薰衣草森林有自己的碳權。

▲王村煌的父親砍掉檳榔樹（上），種了8千棵樹，現長成一片森林。今周刊提供

堅持做對的事 造福社區

23年前，王村煌跟著創業夥伴林庭妃與詹慧君，在台中新社試圖打造台灣最早以森林為主題的咖啡庭園。當時他們在山林裡思考：「要呈現甚麼樣的價值給這個世界？」

20多年來，薰衣草森林以「營造幸福感」為中心，對客人、員工、合作夥伴都如此貫徹，期許用款待的心，創造共好。原本的森林主題咖啡庭園，現成為擁有8個品牌、22家據點的休閒產業集團，更邁向海外，在北海道經營特色民宿。

「我們總在做自己認為是對的事，並為下一代堅持做對的事。」

他分享，一直以來薰衣草森林都希望共好，「不只我們好，更要大家一起好，像在新社，薰衣草森林帶來人流，帶動地方咖啡館、民宿群聚效應，發展出特色產業與生活圈，吸引城市的青年回鄉就業，提升平均所得、平衡城鄉差距。」

今周刊提供

最早做綠色婚宴 碳排僅854公斤

「永續從第一天就在我們的DNA。」10年前薰衣草森林經營「心之芳庭」，申請綠色婚禮認證，取得全亞洲首張國際低碳認證婚宴場所，所有的婚禮場地布置都是可再利用、可回收的環保材料。

「一場綠色婚禮所排放的碳含量約854公斤，比一般傳統婚禮所排放約14.5公噸的碳量少了16倍左右。」

「婚宴一定要吃燕窩、魚翅嗎？沒有需求就沒有傷害。」他說明：「我們也是第一個取得BSI的綠色婚禮，比香港半島酒店還早幾年。.」

「當時每個人都笑我們是傻瓜，因為認證申請不是送件而已，從營運到服務流程，都要依據規範去執行。」

他驕傲道：「去年我們全品牌熱銷商品通過碳中和國際認證，到現在還是被問，為什麼要做這件事？因為我們相信永續不是經濟的對立面，兩者一定可以共存。」

本文授權自今周刊，原文見此。

延伸閱讀》

買00940真懂ETF？不會跌破10元？施昇輝：0056曾破發還腰斬「不明就裡瘋就可能大回檔」

00940熱銷、ETF過度集中成分股恐引台股海嘯？證交所曝數據！「高股息ETF」未來不能再用？

台積電兩座CoWoS廠確定落腳嘉義，近日將動工！迎來「新積情」：太保房價漲快10%不輸都會區

【尊重智慧財產權，如需轉載請註明資料來源《今周刊》，謝謝】