高息ETF狂潮全解讀！10元低價入手、9.85%殖利率…行銷話術大剖析

【撰文‧今周刊編輯】

金管會3月18日證實00940的成立規模高達1700億元。數日前，00939才以531億元的規模頂開台灣基金史過往募集金額不到200億元的天花板。

這波ETF申購潮有多熱？券商圈盛傳，證券龍頭業者位於南崁的一家分公司，近1個月內就因民眾搶購而暴增1000多戶新開戶數，對比過往平均每月開戶僅約50戶計算，等於單月暴增190倍，成長幅度前所未聞。就連更偏遠的金門，也傳出在基金開募首日就湧入1億元的申購金額。

「起碼，你要知道自己買了什麼！」從掛牌後就進場持有、至今投資0050超過20年的政治大學商學院副院長周冠男，是ETF長期鐵粉，但看到近期熱況後也不免憂心。「ETF發行的目的，本來是為了追蹤大盤指數，讓投資人可以方便進行長期分散式投資，但現在的發展⋯⋯，已經有點偏離原意了。」

這波被不少人形容為「ETF之亂」的狂潮中，宣傳手法確實有值得討論之處。「只要10元就可以月月領息」、「投入200萬，每月領息1萬4」⋯⋯，這類關於00940的推介說法，近期在不少網路影片中都能見到，「這已經不是似是而非，根本就是完全錯誤的觀念；說買多少單位、之後每月就有多少股息⋯⋯，最好是能這樣啦！」南台科技大學財金系助理教授朱岳中急切說道。

相較於不少ETF的原始申購單位價格定在15或20元，00940的10元定價確實低價，也相對好入手。但在朱岳中眼中，這就是讓不少投資小白對投資效果有誤解的第一個原因。

他表示，當這個定價成為基金宣傳訴求重點之一，加上網紅也強調「10元」特色，「這就會大量灌輸投資人錯誤觀念，認為10塊錢很便宜，未來有上漲空間。」

「那根本就是一種迷思嘛！」台股投資名家杜金龍判斷，近來ETF投資人對「每單位10元」之所以失去抵抗力，恐怕是因為把基金價格與股票面值混為一談了，將股票不易跌破面值的邏輯，直接聯想到基金的表現。

另一方面，由於ETF是追蹤特定指數，會買進的個股、比率，不僅透明，甚至會提前公開指數成分股名單，這樣一來，也就給了其他法人或市場主力套利機會，提早卡位相關個股，靜待ETF成立、進場後「被抬轎」。

以00939、00940公布的指數10大成分股為例，航運股長榮分別會是兩檔ETF追蹤指數的第10大、第1大持股；依指數權重，前者達4.4％，後者更達9.2％。今年前2月，投信法人對長榮的累積買超張數為2萬8411張，平均單日買超811張，但自2檔ETF輪番募集的3月1日起，投信即有密集、異常加碼現象。

「有些成分股已經漲多，買在高點只是幫投信或市場主力抬轎，其實風險也不小。」投資名家郭恭克也忍不住提醒。

而依據追蹤指數回測，00939與00940近5年平均配息率分別達到9.8％及8.6％；但以最新數據計算，兩檔基金前10大持股、成分股現階段的平均殖利率，分別僅有3.6％、4.1％，要拚8％以上殖利率，今年很難！

據投信投顧公會資料，目前還有多檔高息ETF正排隊等待核准，「高息ETF的持股多有重複，資金棒棒相連，多頭時可以助漲，但稍有風吹草動時⋯⋯，就看誰是最後一隻老鼠了。」某資產管理業前主管提醒。

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