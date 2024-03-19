快訊

法院認證不倫！總統府前發言人Kolas偷吃隨扈人夫 一審判決出爐

老字號「東成醬油」遭爆非古法自釀 公司認買2大廠醬汁：風味有再調整

獨／高虹安痛失「護安大將」？竹市府行政處長才做一年驚傳請辭

00940有多狂？沒搶到手上有錢要買啥？00939、00929…五大高股息ETF出列

聯合新聞網／ 今周刊
元大台灣價值高息ETF(00940)日前掀起搶購潮，甚至出現有人解定存、賣房子，跟營業員大吵大鬧的情況。圖為股市示意圖。圖／聯合報系資料庫
元大台灣價值高息ETF(00940)日前掀起搶購潮，甚至出現有人解定存、賣房子，跟營業員大吵大鬧的情況。圖為股市示意圖。圖／聯合報系資料庫

【文．胡肇芳 整理】

元大台灣價值高息ETF(00940)日前掀起搶購潮，甚至出現有人解定存、賣房子，跟營業員大吵大鬧的情況，然而到底有多吸金呢？金管會官員周一(3/18)證實，00940募集約達1700多億，與統一台灣高息動能ETF(00939)合計集資金額高達2200多億，堪稱是「千億巨嬰」。

全民ETF理財時代！最近街頭巷尾都在討論00939、00940這兩檔新高息ETF，其中以元大投信發行「元大台灣價值高息ETF(00940)」主打低門檻、月配息及1股10元的特色，掀起空前搶購熱潮，衍伸出「00940之亂」。

也因此，外界都很好奇，00940到底募集規模是多少呢？金管會證期局副局長高晶萍在立院財委會備詢時指出，00940募集大約1700多億，而若和00939合計，兩檔ETF在二周內集資了2200多億，對資本市場影響有限。

然而根據統計，截至2月底，台灣掛牌上市的ETF規模達到4.18兆，較半年前增加近1兆，增幅3成。前10大ETF發行商中，以統一投信成長最快，近半年ETF資產規模近乎翻倍至498億。

若再加上3/20將掛牌的統一台灣高息動能ETF(00939)(基金配息來源可能為收益平準金)的成立規模531億，預計帶動統一投信躋身千億ETF規模發行商。

統一台灣高息動能ETF(00939)(基金配息來源可能為收益平準金)，為統一投信旗下首檔台股ETF，也是台灣第一檔為台股獨特除權息周期量身訂製的高股息ETF。

統一投信表示，00939追蹤之指數，透過精準卡位台股全產業除權息旺季，搭配除權息淡季的權重調整機制，將高股息與動能達到最佳平衡，讓投資人既能享高息，也能追成長。

除此之外，00939還是配息百搭王，月配息及獨創月底領息設計，讓投資人可以用00939搭配月中領息的ETF，輕鬆組成雙周配甜心組合。

5檔月配高股息ETF比較

財經YouTuber「柴鼠兄弟」曾以00939、00929、00940、00934、00936這5檔月配高股息ETF來比較，依官網整理近5年的指數殖利率，「柴鼠兄弟」解釋，不是同一家指數公司出的指數殖利率，算法可能不一樣，不適合直接拿來比，但這5檔月配剛好都是用台灣指數公司出的指數，所以比較基礎是一樣的。

「柴鼠兄弟」表示，如果取過去5年的平均值，最高的是00939的9.84%，00929和0940也有超過8%。然而這5年裡面有多頭也有空頭年，還包含整個疫情階段，所以不論市場多空，平均來講這3檔ETF都有8至9%的配息能力，就算是目前資料不足的00934和0936，平均下來也有6至7%左右的水準。

至於這5檔到底要怎麼選呢？「柴鼠兄弟」以5點分析，首先是，在意高配息首選00939；其次是，在意實績首選00929，可搭配00940、00936；第3，想要雙週配，就存股00929搭配00939或00940。

至於第4則是，希望兼顧股息和價差，就存股有淡季加強策略的00934、0939；最後，喜歡張數多，就買10元發行的00940。

延伸閱讀》

應該讓孩子幾歲開始學理財？他讓兒女小一就有帳本和零錢包：教金錢觀最難是「這件事」

國泰金、富邦金、兆豐金...從14檔金控股EPS排行看預估配息，玉山金股民表示：有撫慰去年空虛的心靈

5年收入翻10倍的致富法則！30歲小財務周末加班做報表「工作10年月薪僅35K」，如何離職後套利賺250萬？

【尊重智慧財產權，如需轉載請註明資料來源《今周刊》，謝謝】

相關新聞

00940有多狂？沒搶到手上有錢要買啥？00939、00929…五大高股息ETF出列

元大台灣價值高息ETF(00940)日前掀起搶購潮，甚至出現有人解定存、賣房子，跟營業員大吵大鬧的情況，然而到底有多吸金呢？金管會官員周一(3/18)證實，00940募集約達1700多億，與統一台灣高息動能ETF(00939)合計集資金額高達2200多億，堪稱是「千億巨嬰」。

「00940之亂」才結束 下檔黑馬接棒…前10大成分股出爐！這天開募7月就除息

全台爆發「00940之亂」，高股息ETF 00940引爆投資人搶購潮，連央行總裁楊金龍也開口示警「羊群效應」，提醒大家投資還是有風險，別一窩蜂投入00940，應冷靜一點。不過，這場「00940之亂」才在3/15結束，如今下一檔黑馬「野村台灣趨勢動能高股息ETF（00944）」即將在4/22起募集，攤開前10大成分股，讓一票網友笑稱「學弟」來接棒了！

美股長期趨勢向上 為何仍有人虧錢離開？游庭皓：投資人常做錯這2件事

台股2024年開盤後，指數頻創新高，挑戰站穩2萬大關，均線多頭排列，趨勢長期向上，但為何一片歡騰聲中，有人即便長抱標的仍然虧損？

00919準備配息 每季殖利率都10%！ 搭「這2檔」月月配還能分散風險

00939、00940掀起ETF募集熱潮，高股息ETF受益人與規模也持續攀升。截至3/8為止，今年以來17檔受益人增加46萬8835人、規模增加1773.32 億元，總受益人來到434萬8863人、總規模1.03兆元。規模增加最多前5名分別為00919、00929、0056、00878、00918。

Netflix抓台灣寄生蟲 打開電視秒秀1步驟不照做「馬上被停用」

串流平台Netflix為了減少虧損，陸續打擊寄生帳號，雖然台灣Netflix今（2023）年5月也曾發公告但並未執行，不過近期卻有民眾發現，一打開電視，螢幕就會秀出大大的指示步驟通知，如果不照著做，就只能選擇乖乖「停用帳戶」。

36歲奪金鐘、拍達賴紀錄片攀頂！頭腦「當機」7年欠債數百萬 她花10年清債重生找回自我

「毀滅對人生是很重要的歷程。」2010年，廖文瑜在國父紀念館舉辦《高山上的老頑童—與達賴喇嘛一同合十》影音交響晚宴。那一夜，座無虛席，她風光得意。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。