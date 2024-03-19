00940有多狂？沒搶到手上有錢要買啥？00939、00929…五大高股息ETF出列

【文．胡肇芳 整理】

元大台灣價值高息ETF(00940)日前掀起搶購潮，甚至出現有人解定存、賣房子，跟營業員大吵大鬧的情況，然而到底有多吸金呢？金管會官員周一(3/18)證實，00940募集約達1700多億，與統一台灣高息動能ETF(00939)合計集資金額高達2200多億，堪稱是「千億巨嬰」。

全民ETF理財時代！最近街頭巷尾都在討論00939、00940這兩檔新高息ETF，其中以元大投信發行「元大台灣價值高息ETF(00940)」主打低門檻、月配息及1股10元的特色，掀起空前搶購熱潮，衍伸出「00940之亂」。

也因此，外界都很好奇，00940到底募集規模是多少呢？金管會證期局副局長高晶萍在立院財委會備詢時指出，00940募集大約1700多億，而若和00939合計，兩檔ETF在二周內集資了2200多億，對資本市場影響有限。

然而根據統計，截至2月底，台灣掛牌上市的ETF規模達到4.18兆，較半年前增加近1兆，增幅3成。前10大ETF發行商中，以統一投信成長最快，近半年ETF資產規模近乎翻倍至498億。

若再加上3/20將掛牌的統一台灣高息動能ETF(00939)(基金配息來源可能為收益平準金)的成立規模531億，預計帶動統一投信躋身千億ETF規模發行商。

統一台灣高息動能ETF(00939)(基金配息來源可能為收益平準金)，為統一投信旗下首檔台股ETF，也是台灣第一檔為台股獨特除權息周期量身訂製的高股息ETF。

統一投信表示，00939追蹤之指數，透過精準卡位台股全產業除權息旺季，搭配除權息淡季的權重調整機制，將高股息與動能達到最佳平衡，讓投資人既能享高息，也能追成長。

除此之外，00939還是配息百搭王，月配息及獨創月底領息設計，讓投資人可以用00939搭配月中領息的ETF，輕鬆組成雙周配甜心組合。

5檔月配高股息ETF比較

財經YouTuber「柴鼠兄弟」曾以00939、00929、00940、00934、00936這5檔月配高股息ETF來比較，依官網整理近5年的指數殖利率，「柴鼠兄弟」解釋，不是同一家指數公司出的指數殖利率，算法可能不一樣，不適合直接拿來比，但這5檔月配剛好都是用台灣指數公司出的指數，所以比較基礎是一樣的。

「柴鼠兄弟」表示，如果取過去5年的平均值，最高的是00939的9.84%，00929和0940也有超過8%。然而這5年裡面有多頭也有空頭年，還包含整個疫情階段，所以不論市場多空，平均來講這3檔ETF都有8至9%的配息能力，就算是目前資料不足的00934和0936，平均下來也有6至7%左右的水準。

至於這5檔到底要怎麼選呢？「柴鼠兄弟」以5點分析，首先是，在意高配息首選00939；其次是，在意實績首選00929，可搭配00940、00936；第3，想要雙週配，就存股00929搭配00939或00940。

至於第4則是，希望兼顧股息和價差，就存股有淡季加強策略的00934、0939；最後，喜歡張數多，就買10元發行的00940。

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