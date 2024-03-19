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「00940之亂」才結束 下檔黑馬接棒…前10大成分股出爐！這天開募7月就除息

聯合新聞網／ 今周刊
「00940之亂」才在3/15結束，如今下一檔黑馬「野村台灣趨勢動能高股息ETF（00944）」即將在4/22起募集，攤開前10大成分股。示意圖／ingimage
「00940之亂」才在3/15結束，如今下一檔黑馬「野村台灣趨勢動能高股息ETF（00944）」即將在4/22起募集，攤開前10大成分股。示意圖／ingimage

【文．翁申霖 整理】

全台爆發「00940之亂」，高股息ETF 00940引爆投資人搶購潮，連央行總裁楊金龍也開口示警「羊群效應」，提醒大家投資還是有風險，別一窩蜂投入00940，應冷靜一點。不過，這場「00940之亂」才在3/15結束，如今下一檔黑馬「野村台灣趨勢動能高股息ETF（00944）」即將在4/22起募集，攤開前10大成分股，讓一票網友笑稱「學弟」來接棒了！

高股息ETF買氣爆棚，沒跟到00940的投資人稍安勿躁，新一檔高息ETF「00944」即將在4月22日至4月24日展開募集，預計5月9日掛牌，7月展開首次除息。

野村投信指出，00944具備4大特色，包括「高息股、強勢股、低波動、低重疊」，這檔高股息ETF，⼀次解決所有⾼股息投資過去的痛點。

「高股息ETF月月配不是關鍵，重要的是指數的編制規則。」野村投信策略暨行銷處資深副總經理黃宏治這麼說，00944成分股從台灣上市櫃市值前300大股票 (排除屬創新版及營建業者)，剔除近1個月成交金額後20%企業，指數成份股定期於每年5月看「歷史股利」（追求股利資優生）及11月看「預估股利」（鎖定股利潛力股）。

同時搭配獨創「臺灣趨勢動能高息指數」動能指標進行審核，精選出50檔股票，當中個別成份股權重上限不超過10%，所選出來的成份股，兼具股價動能及高股息，有利於未來股價表現及股利發放。

「野村台灣趨勢動能高股息ETF（00944）」

◆申購日期：4/22～4/24

◆掛牌日期：5/9掛牌，7月首次除息

◆發行價格：15元

◆配息方式：月配息

◆追蹤指數：臺灣趨勢動能高息指數

相較傳統及近期推出的高股息商品，黃宏治表示，「臺灣趨勢動能高息指數」回測近10年客觀完整數據，累積報酬率高達416.53%，超越台灣加權指數（206.91%）、臺灣高股息指數（203.19%）及MSCI 臺灣ESG永續高股息精選30指數（217.90%）。「臺灣趨勢動能高息指數」具備易漲抗跌的特性加上息收的保護，掌握資本利得的機會又相對不受利空衝擊，波動度也相對較低。

野村投信指出，00944的配息來源可能為收益平準金，在股利指標方面，瞄準高息股，每半年換股維持動能，分別在5月與11月。

此外，00944基金經理人林怡君表示，股市中強者恆強，高息股更是如此，她建議，投資不應追逐最夯、最熱門的股票，而是應該追求最大勝率，投資不光是以高配息為目標，而應該追求同時具有成長潛力的強勢動能高息股，找出獲利更佳並具有高息潛力的優質企業，提高投資勝率。

00944前十大成分股

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【尊重智慧財產權，如需轉載請註明資料來源《今周刊》，謝謝】

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