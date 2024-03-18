00919準備配息 每季殖利率都10%！ 搭「這2檔」月月配還能分散風險

【文．黃明惠 整理】

00939、00940掀起ETF募集熱潮，高股息ETF受益人與規模也持續攀升。截至3/8為止，今年以來17檔受益人增加46萬8835人、規模增加1773.32 億元，總受益人來到434萬8863人、總規模1.03兆元。規模增加最多前5名分別為00919、00929、0056、00878、00918。 其中00919今年來報酬16.58％，規模從成立時的35億元，暴增至1655.28億元，成為第4大台股ETF。 00919原先公告本季配息0.61元，週五(3/14)最新公告調升至0.66元，除息日為週一(3/18)，參與除息最後買進日為3/15，配息發放日為4/15。以公告除息當天計算，年化配息率超過10%。不過，存股族除了關注股息配發數字之外，也關心要花多久時間能填息。

進一步觀察17檔ETF的表現，今年來受益人增加最多的前五名分別是群益台灣精選高息（00919）、復華台灣科技優息（00929）、國泰永續高股息（00878）、元大高股息（0056）及群益半導體收益（00927）；規模增加最多為00919、00929、0056、00878、以及00918。

以今年來績效表現來看， 00919上漲16.58%表現最好，其他前5名分別為永豐ESG低碳高息（00930）上漲12.05%、富邦特選高股息30（00900）上漲11.47%、中信成長高股息（00934）上漲11.43%、大華優利高填息30（00918）上漲10.05%。

整體來看，00919拿下人氣、規模、績效三冠王，堪稱台股高息ETF最佳人氣績效王。

蟬聯ETF人氣王 專家：00919有3優點

觀察00919人氣水漲船高的主要原因，00919基金經理人謝明志指出，原因在於00919的穩定持續又透明的高配息政策奏效，加上00919具有平準金機制，讓ETF所領到的高額現金股利，不會因為未來受益人或規模增加而被稀釋。

此外，百分百填息率給出不錯的資本利得，息利雙收讓投資人對00919深具信心，因此不斷申購。

大盤拉回整理 存股族如何操作？

謝明志透露，台灣投資人對於存股的需求熱度不減，因此讓高股息ETF越來越受投資人青睞，認為是以存股為目的，參與台股行情的極佳工具。

目前市面上共有17檔高息ETF可供選擇，投資人可依照不同理財目的需求以及配息時間搭配做選擇。3/11雖然大盤在創新高後拉回整理，不過，若從存股的角度來看，指數的跌勢卻也創造出新的契機，存股族則可利用台股逢低布局，增加存股張數與減低持有成本。

00919過去3次配息年化殖利率10% 配息趨勢可以延續？

觀察00919選股邏輯，是從上市櫃市值前300大的股票裡面，挑選出30檔符合高股息標準的成分股。成分股的日平均交易金額須高於8000萬台幣，近四季的稅後ROE須為正數，然後依據其股利率或預估股利率大小排序，挑選前30檔為成分股。

投資達人雨果指出，00919在前兩次的配息都配0.54元，第三次配息是0.55元，以除息日前一日的淨值來計算年化配息率，都有在10%左右。而且在去年12月底的可分配收益還有1.73元，這表示它還可以持續配發至少3次的0.55元，意即到2024年9月那次配息，所以只要股價在22元以下，都可以有10%以上的年化配息率。

如果想追求月配息，雨果建議用幾檔不同配息時間的ETF來組合成月配息效果，會比僅持有一檔月配息的ETF來的好。因為不同的高股息ETF有不同的選股邏輯，分散投資可以分散風險，也分散機會。

00919的配息時間是每年的3、6、9、12月，搭配0056（1、4、7、10月除息）與00878（2、5、8、11月除息），就可以達到每個月領息的需求。總共持有110檔個股，不重複的有82檔個股，產業與持股更分散。

雨果總結00919的選股邏輯像是結合了00900與0056的方式，一次選進已經確定的高配息股，另一次依據該年營業獲利表現，選進隔年較可能的高配息股，追求整年都可以有高配息率，也沒有高成分股轉換率與高內扣費用的問題。

沒時間盯盤等00919價格修正？定期定額買進領息效率更高

理財專家郭莉芳分析，定期定額買進的好處是，一旦開始買進就開始擁有單位數，不管00919每季配幾元，都有機會可以領到股息，會比想要趁大跌時一次買進好多張，更有資金的領息效率。

郭莉芳也說：「即使擁有單位數少、領的息不多，但累積個1年，還是可以領4次。如果要等大跌再出手，幸運的話可能被你等到，但只能領一次息，不幸的話可能根本等不到。」

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