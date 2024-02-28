父親捲入石木欽弊案...佳和第3代在最黑暗期接班 如何被特斯拉列直接供應商？

【撰文‧徐采薇】

經歷前董座翁茂鍾官司案衝擊，近一甲子歷史的台灣紡織廠佳和，近年在車用市場大放異彩，更於去年成為特斯拉指定供應商。而領軍人物，正是第三代接班人翁偉翔。

像這個樣品是安全帶的部位，我們提供內麂皮表面，交由車廠裁切、放到塑膠件上，之後輸到組裝廠，裝到車子裡⋯⋯這種材質都是用在法拉利、藍寶堅尼等超跑。」說這話的，是現年43歲、國內紡織大廠佳和實業的第三代掌門人董事長翁偉翔。

發跡台南的佳和，主力生產各類專業布料，國際知名品牌Timberland、亞曼尼（Emporio Armani）、UA、H&M、愛迪達（Adidas）都是它的客戶。

由於佳和的產品具有散熱、柔軟等特性，2012年，切入車用市場，陸續拿到荒原路華（Land Rover）、捷豹（Jaguar）、中華汽車、三菱、特斯拉等多家汽車大廠的訂單，就連台鐵座椅套也有部分羊毛布料來自佳和。

據佳和統計，截至2023年，車用產品已占年營收15％；攤開財報，2023年營收為26.9億元，較前1年成長8.65％，獲利率、營業毛利率均創新高。

但很難想像，自1999年至2020年，佳和營收幾乎是赤字，只有兩年賺錢，甚至2021年時，前董事長翁茂鍾更捲入公務員懲戒委員會前委員長石木欽一案被判刑。

當低潮與挑戰來襲，佳和是如何挺過來？

時間回到2021年，翁偉翔父親、佳和前董座翁茂鍾，捲入炒股、官商勾結等醜聞，由其胞弟、時任副董事長翁茂欽暫代董座。並在2022年，由翁偉翔接下董事長一職。

黑暗降臨 單被撤、金流遭斷

翁偉翔神色黯然地說，他剛接班時，是佳和最黑暗的時期，必須面對客戶撤單、銀行不給擔保、員工辭職等困境。

「曾經有個標案，我們快要標到了，也設計好規格，到了最後，對方跟我們說，『因為你們公司的那種新聞，上面覺得不行，這次會直接流標，你們就不要再標了。』」他直言，當時不只客戶撤單，銀行端也有疑慮，「我們就算有擔保品，也是借不到錢。」

面對客戶、銀行的種種質疑，剛接班的翁偉翔決定先安內、後攘外。

他的第一步，就是提高員工獎金，讓同仁看見公司的潛力。「他們會看到產能一直都是滿載，加上又有車廠（特斯拉）案子在測試，一環扣一環，這些問題就會慢慢改善。」翁偉翔說。

接著，調整公司的財務結構。

「我們之前的工廠，有一些財務結構並不好。」翁偉翔不諱言，過去的製程或廠房管理都效率不彰，導致常常出現浪費，影響財務。為此，他決定導入利潤中心制度，同時又處分部分舊廠房與土地給科技廠，獲得現金流挹注後，就有餘裕引進新設備及技術。

做好車材紡品 化解客戶疑慮

影響成敗最關鍵的因素，是讓產品說話，說服客戶買單。

「拿出牛肉給客戶看，讓他們知道我們做的東西很好，要不要參考。」對翁偉翔而言，打破客戶疑慮的關鍵，還是先把自己做好，「我告訴客戶現在就是由我接棒，那（官司）已是前前董事長的事。」

2023年，佳和正式拿下特斯拉訂單，公司在前三季毛利率突破14％，創下歷史新高。「他們（客戶、銀行）會覺得說，你怎麼還可以接到特斯拉的生意，你怎麼沒有被擊倒？」回憶起外界的評論，翁偉翔忍不住苦笑。

原來，特斯拉的這筆訂單，是翁偉翔花了6年時間，才爭取到的成果。

事實上，自2006年起，佳和就在高毛利的車用內飾布加大投資；2012年，更獲得第一張捷豹的車用訂單，正式跨入車用市場。

2017年，還是執行副總的翁偉翔，輾轉取得特斯拉採購窗口的聯繫方式，在不斷寄出樣品後，終於讓對方同意見面談合作，並進行打樣、試驗。

「這是當初打樣的其中一個Model（樣品），沒有被採用。」翁偉翔還原那時不斷提供樣品的過程，最後，雙方花了6年時間，在大量生產無虞、價格有競爭力的情況下，佳和終於在2023年正式成為特斯拉指定廠商。

他更補充，由於特斯拉是直接向佳和下單，不同於多數台灣紡織廠為間接訂單，因此能更迅速地應對客戶需求，確保其在市場上的競爭優勢。

不過，翁偉翔直言，現在公司只是稍有起色，還有許多進步空間。今年起，他還要投資22億元，在台南舊廠重建新廠擴產，導入AI及減碳設備，專攻電動車紡織市場，預計兩年後完工。

只是今年特斯拉獲利、銷售皆下滑，難道佳和不擔心受影響？不具名業者也認為，避免受單一車廠業績的影響前提，關鍵是客戶的分布。佳和投資新廠後，產能跟著提升，如何開發新客戶，將是它抓緊電動車供應鏈的一大考驗。

對此，翁偉翔表示，佳和已在墨西哥設發貨倉庫，也正爭取新的電動車客戶，期盼減少依賴單一客戶的風險。

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