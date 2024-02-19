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代駕司機遇車禍截肢 母1決定成救命稻草！達人：少了它「88萬補助全領不到」

聯合新聞網／ 今周刊
示意圖／ingimage
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【文．翁申霖 整理】

當勞工上班遭遇重大職場意外，這時該怎麼辦？能領得到補助嗎？一名代駕司機在出勤時發生嚴重車禍，甚至得截肢保命，最終請領了超過88萬的補助，對此，勞保達人張秘書在《勞工朋友的秘書~張秘書》YouTube頻道說明原因，張秘書更提醒大家，一旦一步做錯「結局竟然是一毛錢都拿不到」。

勞保達人張秘書在《勞工朋友的秘書~張秘書》YouTube頻道分享一案例，她表示，小齊(化名)來自經濟弱勢的家庭，爸爸身體不好，工作總是斷斷續續的，媽媽則是在菜市場打零工，收入相當微薄，而小齊本人出社會因找不到工作的緣故，便接下代駕司機的工作，收入也不算穩定。

張秘書指出，小齊在某次出勤時發生非常嚴重的交通事故，醫生評估後不得不進行截肢手術，這下對於他們家的狀況可說是雪上加霜，經濟很可能陷入困頓；然而，當年因為小齊的媽媽做對了1個決定，才讓上工出車禍的小齊最終得以領到逾88萬元的補助給付，究竟齊媽做了什麼事？

原來當年齊媽認為小齊這份代理駕駛的工作，算是高危險性的行業，而小齊一直以來加保的都是只有國保，擔心發生任何事故之下，齊媽堅持拉著兒子加入汽車駕駛員職業工會，並投保勞保；沒想到就在小齊加保1個月後，便在工作途中發生了車禍。

張秘書以小齊投保國保及勞保的狀況進行分析，她說明，倘若小齊當時仍只保國保，住院治療這段期間不僅沒有傷病給付可以請領，開刀截肢也因未達到重度或極重度身心障礙層級，無法請領身心障礙保證年金，「等於一毛都拿不到。」

而小齊如今加入職業工會加保勞保，由於是在工作時間發生交通意外，因此被認定為職災，可以申請職災相關給付。

張秘書表示，就職期間得以免掛號費與部分負擔，還可以請領職災傷病給付約12萬6720元。此外，照護補助每日給付1200元，小齊住院40天可領到4萬8千元；至於失能給付的部分，小齊可依照月投保薪資請領失能一次金，共領約71.28萬，後續小齊需要安裝義肢時同樣能申請相關補助。

「小齊保勞保，發生職災意外後，光是傷病給付、照護補助及失能給付就能領到超過88萬，讓小齊及其家庭能無後顧之憂，不用擔心醫療費，得以全力治療。」張秘書強烈建議勞工們，「有勞保就一定要加勞保，才有比較高的保障」

本文授權自今周刊，原文見此

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