高股息ETF怕買貴？這5檔還有甜甜價！搞懂左右側交易 就知0056買在36元不算貴

【文．盧沛甫】

高股息ETF深受股民喜愛，隨台股再創歷史新高，不少投資人擔心此時進場會不會買貴？理財作家股海老牛建議，可用股利搭配殖利率去估算ETF便宜價、合理價與昂貴價。統計目前成立一年以上、標榜高股息、以投資台股為主的ETF中，以去年全年現金股利為基準推算，00713、00900、00907、00915、00918五檔股價仍處於合理價以下。

台股龍年開盤首日，便創下歷史新高，許多投資人扼腕還沒上車，股海老牛表示，散戶之所以下跌不敢買、上漲不敢追，是因還沒建立一套完整交易策略。他在《毛利小姐變有錢》中分享左側交易、右側交易兩種不同交易策略。

左側交易屬於價值型投資，類似俗稱的「越跌越買」。股海老牛表示，適合左側交易的標的通常具備高殖利率保護，或本身公司體質佳，例如：指數型ETF、高股息ETF、金融股等。

右側交易標的通常是市場潛力股，待股價自底部發動後，順勢買進。這類個股通常備受期待，且話題性十足，但相對股價波動也較為劇烈，例如：主題型ETF、去年的AI概念股等。

兩種交易策略適用標的不同，股海老牛提醒投資人：「投資策略沒有對錯，只有適不適合自己。」必須依自身風險承受度及對商品了解程度來制定策略。

至於該如何掌握進場時的「甜甜價」？股海老牛透過近一年股利與殖利率回推，藉此計算出標的便宜價、合理價與昂貴價，並建議投資人，可在股價位於合理價以下布局。

他以元大高股息（0056）為例，2023年全年配發股利2.2元，若分別以殖利率5%、6%、7%計算，便可得知便宜價（31.4元）、合理價（36.6元）、昂貴價（44元）。

參考股海老牛此計算方式，統計台股成立超過一年以上、以投資台股為主、標榜「高股息」特色的相關ETF，依2023年現金股利數字，搭配殖利率5%、6%、7%計算，可分別看出各檔ETF適合買進價位（如下表）。不過需留意，此方式以2023年現金股利為計算基礎，不代表2024年仍可維持此配息。

除上述高股息ETF外，還有哪些高殖利率個股值得留意？若交易策略失靈時，該如何解套？歡迎收聽這一集的《毛利小姐變有錢》：https://reurl.cc/mr7NNV

本文授權自今周刊，原文見此。

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