直銷行業被淘汰了？他驚呼「一個人都找不到」...內行曝產業轉型：他們的名字叫●●

【文‧林依榕整理】

如果久未聯絡的同學，突然約你見面，多數人大多心裡有數「很有可能要推直銷」，不過一名網友好奇，近年來發現身邊做直銷的朋友、同學一個個消失，困惑難道產業就這樣莫名其妙沒落了？

原PO在PTT上回憶好幾年前，台灣一堆直銷產業，身邊許多很久沒見面的同學、朋友，只要突然聯絡你，就知道他要跟你推直銷了。

不過他表示，這幾年來不知道怎麼回事，這些做直銷的人竟然都莫名其妙消失了，認為「當初把夢想劃這麼大，結果現在卻一個人都找不到」，也沒看到後來真的成功的人出現在你眼前。原PO困惑直呼「沒人發現台灣直銷產業近年來都消失了嗎，為什麼會變成這樣啊？」

有的人分析，因為直銷就像保險業務人員一樣，要維繫人與人間的交流，這些是無法透過網路的，而新冠疫情防疫因素，人與人間的互動大為銳減，直銷自然就沒有了銷售管道。

但多數人則認為，「直銷也知道要包裝了好嗎」他們依舊能透過網路銷售商品，只是換了個名稱但「換湯不換藥」。

像是電商、微商、課程、投資，網友表示「都是直銷轉型來的，哪會跟你直接說直銷，現在都跟你說微商」、「換個形式改經營粉專賣產品」，或者網路上很多直播賣東西，其實某部分也有直銷的成分在。

不過也曾擔任保全的網友表示，實體直銷一直都存在，遇過滿多住戶都是從事這行業，甚至有直銷還跑進大樓的交誼廳跟團隊線上開會，「直銷並沒有消失」。

直銷雖然很討厭 但它的這觀念能讓你變有錢！

部落客鄭匡宇曾表示，許多人都不喜歡直銷，除了有不肖的直銷商強迫人簽約成為下線，更可惡的還會騙人入會、讓人血本無歸。

但無論是哪一類的直銷，他們的話術裡頭有一個觀念，真的能夠讓你致富，是什麼觀念呢？那就是「我們一定要讓自己的時間還有勞力能夠倍增！」

他強調，如果真想成為有錢人，就得讓你的時間還有勞力是可以倍增，最好是躺著睡覺的時候，還能有收入進來，那麼一定會成為有錢人。

或許你會認為說起來容易，但做起來很難。其實不會，那就是「造神」與「不要臉地推銷」。

當你想要讓自己的知識或經驗能夠變現時，第一步要做的就是「造神」，把你與提供類似服務者的距離，一舉拉開。比如說，坊間目前有這麼多在開設口語表達與演講課程的人，我要怎麼造神、與他們拉開距離呢？

不管你現在從事哪一個行業，千萬不要小看自己的能力與專業，或許你最擅長的事情，連你自己都覺得沒什麼，可是卻有人爭相想要捧著銀子向你學習呢！

例如公眾演說對我來說是輕而易舉的事情，對很多人來說卻避之唯恐不及；做菜對江振誠來說就像呼吸喝水一樣自然，但很多人卻在廚房手足無措；省錢省到周遭親友都罵你摳鬼，但也有人就想學你的方法來存到自己的第一桶金來環遊世界。

最後鄭匡宇表示「相信我，透過時間勞力的倍增，加上造神與不要臉地去銷售，你也可以成為一個有錢人！」

本文授權自今周刊，原文見此。

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